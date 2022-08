Soccorsi due escursionisti a Ornica (BG) e Gavardo (BS)

Ultimo aggiornamento il 23 Agosto 2022 – 9:52

(mi-lorenteggio.com) ORNICA (BG), 23 agosto 2022 – Intervento di soccorso ieri pomeriggio, lunedì 22 agosto 2022, per un uomo di 75 anni che faticava a scendere dal rifugio Benigni. Era con la moglie ma non stava bene, allora hanno chiesto aiuto. La centrale ha mandato sul posto le squadre del Soccorso alpino, VI Delegazione Orobica; nove i soccorritori impegnati, che hanno raggiunto i due escursionisti e li hanno accompagnati a valle. L’intervento si è concluso in serata. Attenzione a valutare sempre bene la difficoltà del percorso, se adeguata alle proprie capacità e alle proprie condizioni di salute: anche il rientro richiede tempo ed energie. Per suggerimenti e dritte sull’andare in montagna consultate il sito sicurinmontagna.it.

GAVARDO (BS) – Ritrovato ieri sera vivo, disorientato ma illeso l’uomo di 82 anni disperso a Gavardo. Era con la moglie sul Monte Tesio ma a un certo punto si sono persi di vista. Dopo un po’ la signora ha cominciato a preoccuparsi e allora ha chiesto aiuto. Erano circa le 17:00. Sono partite le ricerche: impegnati una decina di tecnici della Stazione di Valle Sabbia, V Delegazione Bresciana del Soccorso alpino, insieme con i Vigili del fuoco, i Carabinieri e la Protezione civile di Gavardo. Mentre le operazioni erano in corso, una squadra di Vigili del fuoco che stava salendo per unirsi ai soccorritori presenti al campo base si è imbattuta nell’uomo. Era disorientato, aveva perso il sentiero ma stava abbastanza bene. È stato accompagnato a valle con la moglie. L’intervento è finito verso le 21:00.