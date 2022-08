TURISMO. BANDO ‘OGNIGIORNO INLOMBARDIA’, FINANZIATI ALTRI 34 PROGETTI CON 715.000 EURO. DOMANDE FINO AL 15 SETTEMBRE

Ultimo aggiornamento il 29 Agosto 2022 – 17:35

Milano, 29 ago) Sono 34 i progetti ammessi al finanziamento del bando regionale ‘OgniGiorno inLombardia’. Sono stati infatti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, gli esiti della quarta, quinta e sesta istruttoria relativi alla prima finestra del bando, per un contributo di 715.392,14 euro. La misura, a sportello valutativo, ha una dotazione finanziaria complessiva di 4 milioni di euro.

Aperta lo scorso 2 maggio, la prima finestra resterà attiva fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro le ore 12 del 15 settembre 2022 (per iniziative da realizzare dal 2 maggio 2022 al 31 dicembre 2022).

L’obiettivo di ‘OgniGiorno inLombardia’ è incentivare lo sviluppo di strategie di promozione turistica a livello locale, valorizzando la conoscenza delle eccellenze territoriali.

In totale, dopo i 57 delle prime tre istruttorie, sino ad oggi sono ben 91 i progetti finanziati dal bando.

Prosegue, dunque, l’impegno di Regione Lombardia nella promozione dei territori e delle eccellenze locali. ‘OgniGiorno inLombardia’ sostiene istituzioni, enti locali, operatori economici ed associazioni territoriali che intendono valorizzare peculiarità e ricchezze storiche, artistiche, naturali ed enogastronomiche che fanno della Lombardia una realtà unica, tutta da scoprire.

Possono partecipare al bando soggetti di natura pubblica, di natura privata in forma non imprenditoriale e soggetti in forma imprenditoriale.

INTERVENTI AMMISSIBILI – I progetti devono proporre eventi e iniziative di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde da realizzare in Italia e/o all’estero.

Ecco i progetti finanziati suddivisi per provincia, con l’indicazione del soggetto richiedente e dell’importo concesso.

BERGAMO

– ‘Live, like a local’; soggetto richiedente: Promoserio. Contributo concesso: 20.650 euro;

– ‘Festival della montagna-Clusone 2022’; soggetto richiedente: Montagna da vivere Aps. Contributo concesso: 22.904 euro;

– ‘Si arrampica! Comunicare e promuovere la Falesia ‘Ai Corni’ di Onore’; soggetto richiedente: Comune di Onore. Contributo concesso: 14.000 euro;

– ‘Brand new Bergamo’; soggetto richiedente: Comune di Bergamo. Contributo concesso: 30.000 euro;

– ‘Natura, storia e tradizioni: dall’Homo Selvadego all’Arlecchino’; soggetto richiedente: Società cooperativa O.T.E.R. (Orobie Tourism Experience of Real). Contributo concesso: 3.675 euro;

– ‘San Pellegrino Terme live’; soggetto richiedente: Comune di San Pellegrino Terme. Contributo concesso: 14.490 euro;

– ‘Caravaggio, tra storia e arte, tra sacro e profano’; soggetto richiedente: Comune di Caravaggio. Contributo concesso: 30.000 euro.

– ‘Cologno medievale IV edizione’; soggetto richiedente: Pro Loco di Cologno al Serio. Contributo concesso: 10.500 euro.

– ‘Musica di In-Canto’; soggetto richiedente: Associazione Promoisola. Contributo concesso: 14.000 euro.

– ‘Enonautilus Metaverse Meeting’; soggetto richiedente: Vanilla Innovations, Inc. Contributo concesso: 16.870 euro.

– ‘Parre, dove il gusto è tradizione’; soggetto richiedente: Pro Loco Parre. Contributo concesso: 30.000 euro.

BRESCIA

– ‘Lake Garda: the perfect October Golf course’; soggetto richiedente: Consorzio Lago di Garda-Lombardia. Contributo concesso: 30.000 euro;

– ‘Estate a Manerba del Garda’; soggetto richiedente: Pro Loco Manerba del Garda. Contributo concesso: 14.689,50 euro.

– ‘A taste of Brescia’; soggetto richiedente: Comune di Brescia. Contributo concesso: 29.999,90 euro.

– ‘Olio EVO: oro della Lombardia’; soggetto richiedente: Movimento Turismo dell’Olio della Lombardia. Contributo concesso: 30.000 euro.

– ‘La ‘dolce vita’ sul Lago d’Iseo’; soggetto richiedente: Associazione Visit Lake Iseo. Contributo concesso: 30.000 euro.

– ‘Che lusso! Bellezza e glamour nei luoghi più intriganti della città di Brescia e della sua provincia’; soggetto richiedente: Visit Brescia scrl. Contributo concesso: 30.000 euro.

– ‘Lonato del Garda turismo: azioni di promozione e valorizzazione territoriale’; soggetto richiedente: Comune di Lonato del Garda. Contributo concesso: 24.500 euro.

– ‘Tour in bus? Sì, ri-parte!’; soggetto richiedente: Visit Brescia scrl. Contributo concesso: 30.000 euro.

– ‘Turismo culturale e sportivo a Gardone Riviera’; soggetto richiedente: Consorzio Alberghi Riviera del Garda scrl. Contributo concesso: 27.370 euro.

– ‘E…state a Salò 2022’; soggetto richiedente: Pro Loco città di Salò. Contributo concesso: 27.415,25 euro.

COMO

– ‘Lago di Como a ritmo di…’; soggetto richiedente: Lariofiere. Contributo concesso: 22.400 euro.

– ‘Pedala…sei sul Lago di Como’; soggetto richiedente: Camera di Commercio Como-Lecco. Contributo concesso: 28.000 euro.

CREMONA

– ‘La fortezza di Pizzighettone: il Medioevo’; soggetto richiedente: Pro Loco Pizzighettone. Contributo concesso: 15.050 euro.

– ‘VisitPizzighettone’; soggetto richiedente: Pizzighettone Fiere dell’Adda srl. Contributo concesso: 23.085,30 euro.

LECCO

– ‘Lecco città dell’outdoor. Il nuovo brand’; soggetto richiedente: Comune di Lecco. Contributo concesso: 20.825 euro.

– ‘Gente di lago… Un borgo ricco di storia’; soggetto richiedente: Comune di Bellano. Contributo concesso: 7.000 euro.

– ‘Lecco ama la montagna edizione 2022’; soggetto richiedente: Comune di Lecco. Contributo concesso: 15.400 euro.

MANTOVA

– ‘San Benedetto Po experience’; soggetto richiedente: Comune di San Benedetto Po. Contributo concesso: 7.000 euro.

MONZA E BRIANZA

– ‘Arte davvero per tutti’; soggetto richiedente: Comune di Bellusco. Contributo concesso: 6.300 euro.

PAVIA

– ‘Bello Visconteo: storia, sapori, spazi’; soggetto richiedente: Comune di Belgioioso: Contributo concesso: 17.850 euro.

SONDRIO

– ‘Sondrio, è estate! Lasciati sorprendere’; soggetto richiedente: Comune di Sondrio. Contributo concesso: 24.518,19 euro.

STATI ESTERI

– ‘DiscoLA: Discover Lombardia in Argentina’; soggetto richiedente: Cámara de Comercio Italiana de Rosario, Argentina. Contributo concesso: 17.500 euro;

– ‘San Paolo ti porta InLombardia’; soggetto richiedente: Câmara de Comércio Italo-Brasileira de São Paulo – Italcam, Brasile. Contributo concesso: 29.400 euro.

Redazione