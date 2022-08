THE POZZOLIS FAMILY ARRIVA A MILANO con “LA GRANDE FUGA” | 1° SETTEMBRE 2022 @CASTELLO SFORZESCO

Ultimo aggiornamento il 31 Agosto 2022 – 14:59

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 agosto 2022 – THE POZZOLIS FAMILY approda con LA GRANDE FUGA, prodotta da Vivo Concerti e Show Reel Factory, al Castello Sforzesco di Milano giovedì 1° settembre, parte della rassegna “Milano è Viva al Castello”. Reduci dal successo delle date primaverili, tornano in scena con lo spettacolo che unisce musica, stand up, canzoni; uno show unico dove il divertimento è una catarsi liberatoria.

Il tour è partito da Vicenza (Chiostri di Santa Corona, 23 luglio) per poi spostarsi a S. Mauro Pascoli (FC) (Villa Torlonia, 6 agosto), terminando a Milano (Milano è Viva al Castello – Castello Sforzesco, 1° settembre).

I biglietti per “La Grande Fuga” sono in vendita su www.vivoconcerti.com.

The Pozzolis Family è un duo comico composto da Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli. Nel corso degli anni hanno avuto modo di esibirsi su numerosi palcoscenici, collezionando il tutto esaurito per il loro spettacolo di esordio nel 2019. Reduci dal successo della seconda stagione di “LOL – Chi ride è fuori”, sono tra i più importanti family influencer in Italia. Utilizzano i social per raccontare la loro vita quotidiana, trattando tematiche correlate al mondo della genitorialità con un tono assolutamente ironico e irriverente, decisamente lontano dagli stereotipi della “famiglia perfetta”.