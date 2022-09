Agenda pubblica di Enrico Letta – Venerdì 9 settembre

Ultimo aggiornamento il 8 Settembre 2022 – 10:34

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 settembre 2022.

Ore 10.30 – Punto stampa davanti alla sede di Assolombarda, via Pantano 9, Milano



Ore 10.40 – Incontro con la stampa, Foyer Auditorium, via Pantano 9, Milano.



Ore 13.30 – Incontro con i sindacati, via degli Spinoni 1A, Piacenza.



Ore 15.00 – Incontro con le imprese locali, Piacenza (indirizzo Tbc)



Ore 16.30 – Iniziativa elettorale con Carlo Cottarelli, via Giovanni Baldesio, Cremona.



Ore 18.00 – Partenza Ecotour elettorale da Brescia, piazza del Mercato.



Ore 19.30 – Diretta Twitch Canale Ivan Grieco.



Ore 20.00 – Intervista a TG 5.



Ore 21.00 – Incontro Ecotour elettorale a Bergamo, Piazza Dante Alighieri.

V.A.