Rho. Nuova sede per l’associazione Porta Aperta, che accompagna con i suoi volontari i malati oncologici e terminali, a domicilio o all’Hospice di Lainate

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2022 – 10:28

(mi-lorenteggio.com) Rho, 12 settembre 2022 – L’associazione Porta Aperta, che accompagna con i suoi volontari i malati oncologici e terminali, a domicilio o all’Hospice di Lainate, ha una nuova sede.

Il Comune di Rho ha fornito i locali di via De Amicis 6, sopra la Biblioteca Popolare, in attesa di nuovi spazi dopo le ristrutturazioni che sono previste in quell’ambito.

Il sindaco Andrea Orlandi e l’assessore alle Politiche sociali Paolo Bianchi, affiancati dai colleghi di Lainate Andrea Tagliaferro e Maria Cecilia Scaldalai, hanno evidenziato la soddisfazione di vedere realizzato questo obiettivo nel cuore di una città che vuole tendere la mano a chi affronta la parte più difficile della propria esistenza. In tempi in cui si fatica a trovare volontari capaci di impegnarsi con costanza e di affrontare una adeguata formazione, è stata evidenziata l’attenzione alle relazioni messa in atto “in modo silenzioso, senza esporre striscioni”.

🫂 Prima della benedizione impartita dal prevosto don Gianluigi Frova, la presidente Adelia Paola Raimondi ha voluto far intervenire ogni singolo volontario: la testimonianza di ciascuno e la disponibilità degli psicologi coinvolti dimostrano il valore del fattore umano a supporto delle cure offerte dal sistema sanitario.