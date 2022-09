ELEZIONI POLITICHE. APERTURE STRAORDINARIE DELLE SEDI ANAGRAFICHE E DELL’UFFICIO ELETTORALE PER IL RILASCIO DI TESSERE E CARTE D’IDENTITA’ 

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 settembre 2022 – Sono 3.151 i neo diciottenni milanesi che domani, domenica 25 settembre, potranno votare per il rinnovo della Camera dei Deputati e – per la prima volta – anche del Senato della Repubblica, su un numero complessivo di 948.175 cittadine e cittadini, aventi diritto al voto a Milano.

Per poter votare è indispensabile presentarsi al seggio con un documento di identità e la tessera elettorale validi. Coloro che hanno smarrito la tessera o hanno esaurito gli spazi a disposizione possono recarsi, senza necessità di appuntamento, presso l’Ufficio elettorale di via Messina 52 o presso l’Anagrafe di via Larga 12, aperti oggi fino alle 19 e domani, domenica 25, dalle 7 alle 23.

In alternativa, è possibile presentarsi nelle sedi anagrafiche decentrate che per tutto il fine settimana saranno aperte straordinariamente dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00. Le sedi sono: via Padova 118 (Municipio 2); via Sansovino 9 (Municipio 3); via Oglio 18 (Municipio 4); viale Tibaldi 41 (Municipio 5); viale Legioni Romane 54 (Municipio 6); piazza Stovani 3 (Municipio 7); piazzale Accursio 5 (Municipio 8); largo De Benedetti 1 (Municipio 9).

Dal 1° agosto al 22 settembre gli uffici comunali hanno emesso 36.798 tessere elettorali e 26.103 carte d’identità.

La novità di quest’anno è che i seggi esteri non saranno più scrutinati a Roma, ma saranno delegati a 5 città metropolitane, fra cui Milano, che si farà carico dello scrutinio dei voti provenienti da Spagna e Germania, ovvero di 833mila potenziali elettori.

Il seggio deputato a scrutinare il voto estero è stato allestito presso Rho Fiera Milano a cui si recheranno presidenti e scrutinatori a partire dalle ore 9 di domenica. Da lì prenderanno il via i lavori veri e propri di apertura degli imballaggi provenienti dalla capitale contenenti le tessere elettorali, l’allestimento fisico dei seggi e lo smistamento delle schede. Lo spoglio, invece, inizierà come nelle altre sezioni a partire dalle ore 23.

Per chi presta servizio come scrutatore o presidente di seggio presso la Fiera saranno messi a disposizione 1.500 parcheggi gratuiti (nel piazzale antistante il Padiglione 20) e sarà disponibile un servizio di navetta notturna ogni 30 minuti da MM Rho Fiera a MM Molino Dorino e viceversa. È anche garantito un servizio di sharing con relativi mezzi prelevabili nel piazzale antistante il Padiglione 20. Info e prenotazione servizio: https://www.comune.milano.it/servizi/car-sharing

Sono i 1.248 i seggi ordinari allestiti in 197 edifici, 66 gli speciali e 211 quelli della circoscrizione estero. In aggiunta al numero di scrutatori (5.124) e presidenti di seggio (1.248) previsti per le operazioni ordinarie, Palazzo Marino ha reclutato ulteriori 844 scrutatori e relativi 211 presidenti per lo scrutinio dei plichi di voti di parte degli italiani residenti all’estero.

Alcune sezioni elettorali ubicate nei Municipi 3 e 6 hanno subìto una variazione. Si tratta delle numero 621, 624, 638 e 642 che da via Stoppani si muoveranno in piazza Ascoli 2/a e 2/b presso il Liceo Virgilio. Mentre le sezioni 1029, 1030, 1035 e 1333 si sposteranno da via del Cardellino a via dei Narcisi 2 e 2/a, viceversa per le sezioni numero 394, 1401, 539, 1411 a via del Cardellino 51. A questo link l’indicazione degli indirizzi coinvolti.

I cittadini interessati dalla variazione di seggio hanno ricevuto una comunicazione a casa inviata dal Comune; inoltre dei cartelli affissi in corrispondenza dei plessi indicheranno il nuovo indirizzo al quale recarsi per votare.

L’Amministrazione, come per ogni consultazione elettorale, ha messo a disposizione delle persone più fragili il voto assistito e quello domiciliare. Per il primo sono state arrivate 23 richieste, per il secondo 57.

Anche le persone positive al Covid-19 o coloro che sono obbligati alla quarantena domestica seguono le procedure del voto a domicilio. In questo caso il Comune ha registrato 7 richieste.