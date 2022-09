Puliamo il mondo a Buccinasco sabato 1° ottobre

Buccinasco (26 settembre 2022) – Compie trent’anni la campagna promossa da Legambiente “Puliamo il mondo”, conosciuta in tutto il mondo con il nome Clean up the World, iniziativa nata spontaneamente sotto i principi di rispetto per l’ambiente e la sostenibilità.

Il Comune di Buccinasco come ogni anno aderisce all’iniziativa con l’assessorato alle Politiche ambientali e il Circolo Legambiente “Il Fontanile” di Corsico e Buccinasco che invitano studenti, associazioni e famiglie sabato 1° ottobre per la pulizia del Parco Spina Azzurra, con ritrovo alle ore 9.30 davanti alla Biblioteca comunale. Per tutti i bambini, animazione e giochi a tema ambientale saranno curati dalla Bottega del palloncino e la merenda, con prodotti di “Buon mercato” sarà offerta dal Circolo Legambiente Il Fontanile. Sarà premiata la classe più numerosa.

“Anche quest’anno – dichiara la vice sindaca Rosa Palone, assessora alle Politiche ambientali – partecipiamo alla campagna ambientale promossa di Legambiente insieme alla nostra cittadinanza, invitando in particolare le famiglie e i bambini ad aiutarci a mantenere più pulito e decoroso il parco più frequentato dalla nostra comunità: un gesto dal grande valore educativo in difesa dell’ambiente e dei beni comuni”.

Alla manifestazione parteciperà anche l’associazione sportiva Bionics Buccinasco che ha invitato i suoi piccoli soci a partecipare. A seguire, alle ore 14.30, presso la palestra di via Tiziano si terrà l’incontro amichevole under 13 tra Bionics Buccinasco e EA7 Emporio Armani.