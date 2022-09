Pavia. Ultimo weekend di apertura della mostra di Maurizio Coppolecchia “2009 Luna Park dell’anima – Coney Island Brooklyn”

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 30 settembre 2022 – Ultimi weekend disponibile per ammirare le fotografie della mostra di Maurizio Coppolecchia “2009 Luna Park dell’anima – Coney Island Brooklyn” a cura di Giovanna Fiorenza e Roberto Mutti, in programma al Palazzo del Broletto di Pavia sino a domenica 2 ottobre 2022.

La mostra, realizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pavia e che in soli due mesi è stata visitata da oltre 1.200 persone, raccoglie 52 fotografie che raccontano uno dei luoghi più iconici di New York, lo storico Luna Park di Coney Island, a sud di Brooklyn, a poco meno di un’ora da Manhattan: un viaggio nell’ anima americana, un’immersione in quel mondo che ha contribuito a definire la cultura di massa, destrutturandone il linguaggio, generando la Pop Art.

Tutto, nelle foto di Maurizio Coppolecchia esposte a Pavia, evoca le sensazioni sospese di un Luna Park dismesso, di un microcosmo che, normalmente, in qualunque parte del mondo, è in grado di stregare con il suo fascino fuori dal tempo, luogo di spensieratezza dove lasciarsi il passato alle spalle senza pensare al futuro.

Attraverso immagini lucide, rigorose e prive di retorica, l’autore crea una vera e propria “Estetica dell’abbandono”. Scrive Roberto Mutti: “A questo punto ci si potrebbe aspettare il ricorso a un prevedibile bianconero, invece Maurizio Coppolecchia interpreta tutto con colori squillanti, si sofferma sui particolari che da comprimari trasforma in protagonisti e, complice di quella generazione che era stata stregata dalla nuova arte americana sbarcata nel 1964 alla Biennale di Venezia, propone una ricerca dalle dichiarate connotazioni Pop”.

La mostra rimane aperta al pubblico sabato 1 e domenica 2 ottobre dalle 11.00 alle 18.00

Per informazioni 0382-399424, cultura@comune.pv.it

Maurizio Coppolecchia

Regista, produttore, fotografo, gemmologo, viaggiatore, giornalista, Maurizio Coppolecchia è nato a Milano nel 1955 e ha lavorato per lunghi anni in pubblicità e nel cinema. Il suo nome è legato alla produzione del film Il Divo di Paolo Sorrentino, premio speciale della giuria al Festival di Cannes 2008. Nell’ottobre 2006 fonda “Parco Film”, casa di produzione pubblicitaria e cinematografica che annovera da subito figure di rilevanza internazionale come Sebastien Chantrel, Sebastian Grousset, Paolo Sorrentino, Alexander Paul e Pep Bosch.

Tra gli anni ‘80 e ‘90 svolge attività fotografica per importanti periodici italiani come Capital, Class, Gente Money e Panorama Mese, mentre negli anni successivi lavora nell’ambito della produzione pubblicitaria come executive producer.

Tra le tante attività, ciò che Maurizio Coppolecchia non hai smesso di fare è fotografare, realizzando negli anni diversi reportage, come quello realizzato con una Polaroid SX70 in Mongolia nel 1987 e diventato trent’anni dopo una mostra e un libro dal titolo “The Immediate Gaze”, realizzati insieme all’amico e artista Pietro Spica e presentati a gennaio 2022 presso lo Spazio d’Arte Scoglio di Quarto di Milano. Nel 2020 ha partecipato con due personali al “Milano Photo Festival” da Stamberga Concept Gallery e allo Spazio Kryptos, mentre nel 2021 alla mostra collettiva Esseri allo spazio milanese HOOA con un reportage sulle donne haitiane.