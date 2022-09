Rozzano. Incidente in via Curiel, investita bimba di 7 anni

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 30 settembre 2022 – Intorno alle ore 16.45, in via Curiel, all’altezza di via Lambro, un’ambulanza della Croce Viola Rozzano insieme alla Polizia Locale, sono accorsi per un incidente, la cui dinamica è in fase di accertamento, in cui una bambina di 7 anni è stata investita, mentre attraversava la strada sulle strisce. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, giunto da Como. La piccola, dopo le prime cure, è stata trasportata in codice giallo in elicottero in ospedale al Niguarda.

V. A.