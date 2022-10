Lombardia. Incidenti in montagna, soccorritori in azione: ecco dove

(mi-lorenteggio.com) ONETA (BG), 9 ottobre 2022 – – Intervento stamattina per i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. Un uomo è caduto mentre si trovava in un bivacco a circa 1250 metri di quota e ha riportato un trauma alla schiena. Sono salite le squadre, impegnati dieci tecnici e due turnisti del centro operativo. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. In zona pioveva ma poi le condizioni meteorologiche sono migliorate e hanno consentito all’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza di raggiungere la persona da soccorrere e di trasportarla in ospedale. Durante l’intervento è stato utilizzato uno dei nuovi mezzi fuoristrada, acquistati grazie ai contributi delle Comunità montane di Val Brembana e Val Seriana, di grande supporto ai tecnici per la parte logistica e di trasporto dei materiali.

COLLEBEATO (BS) – Intervento stamattina per la Stazione di Valle Trompia del Soccorso alpino bresciano. Intorno alle 10:00 i tecnici sono stati attivati per un biker caduto lungo il sentiero sul Monte Peso, a circa 400 metri di quota. Si era fatto male a una spalla e non riusciva a proseguire. Sul posto i tecnici del Cnsas, di cui uno arrivato sul posto con un mezzo per eventuale trasporto logistico, i Vigili del fuoco e l’ambulanza. L’uomo è stato spinalizzato e imbarellato, poi trasportato fino alla strada sterrata, poi a valle fino all’ambulanza e infine in ospedale.

LANZADA (SO) – Intervento ieri notte per il Soccorso alpino, Stazione di Valmalenco della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, in collaborazione con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. I tecnici sono stati allertati per soccorrere due escursionisti di 26 anni. Si trovavano nei pressi del laghetto del ghiacciaio del Fellaria, a una quota di 2600 metri. Avevano perso il sentiero e si erano trovati in un punto dove non riuscivano più a passare; poi è arrivato il buio e allora hanno preferito chiedere aiuto. Sono stati raggiunti dai soccorritori, messi in sicurezza, riportati sul sentiero e infine accompagnati a valle fino alla loro auto. Si ringrazia i gestori del rifugio Bignami per il supporto e la collaborazione.

Infine, oggi, è stato salvato uno scalatore bloccato su una parete sulla Presolana, dopo aver smarrito il sentiero nei pressi della grotta dei Pagani. L’intervento dei Vigili del Fuoco con l’elicottero sopra Castione della Presolana (BG) a 2.200 metri di quota.

Nel vicino Trentino, oggi, due persone sono state elitrasportate all’ospedale di Rovereto dopo essersi infortunate nei boschi di Folgaria, a valle della strada provinciale che dalla frazione di Mezzomonte porta alla frazione di Guardia. Si tratta di un fungaiolo del posto del 1977, che si è procurato un possibile trauma all’arto inferiore e contusioni, dopo essere scivolato lungo un pendio ripido, e di un suo familiare del 1973 che, mentre cercava di raggiungerlo per prestagli soccorso dopo aver ricevuto la sua richiesta d’aiuto, si è infortunato a sua volta sul medesimo pendio. L’allarme al Numero Unico per le Emergenze è arrivata poco dopo le 9 di questa mattina.

La Centrale Unica per le Emergenze, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre sul posto si portavano via terra gli operatori delle Stazioni Altipiani, Vallagarina e i Vigili del Fuoco di Folgaria. Il Tecnico di Elisoccorso e il medico sono stati verricellati nei pressi dei due feriti. Dopo essere stati stabilizzati, i due infortunati sono stati spostati in una zona più aperta per consentire il recupero da parte dell’elicottero. I due sono stati verricellati a bordo con due verricelli e trasferiti all’ospedale di Rovereto.

V. A.