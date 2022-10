(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 16 ottobre 2022 – Ritrovato in condizioni abbastanza buone intorno alle 22:00 un uomo di 72 anni di Bergamo che era uscito nel primo pomeriggio in cerca di castagne nella zona della Val d’Astino e non era rientrato. Sono partite le ricerche, impegnati il Soccorso alpino, una ventina i tecnici impegnati, e i Vigili del fuoco. L’uomo è stato trasportato in codice verde all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Redazione