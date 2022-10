ITINERARI ESCURSIONISTICI, 15 MILIONI DI EURO PER 31 PROGETTI PROVINCE BERGAMO, BRESCIA, COMO, LECCO, SONDRIO E VARESE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 ottobre 2022 – L’assessorato Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni della Regione Lombardia stanzia 15 milioni di euro per sostenere, attraverso il ‘Bando Itinerari’, 31 nuovi progetti riguardanti interventi di manutenzione straordinaria per la realizzazione di tratti della rete escursionistica, di quella viaria di servizio alle attività agro-silvo-pastorali nonché di percorsi ciclopedonali e ciclabili.

Un’azione che va ad aggiungersi a quanto già previsto per la Val Trompia e già parzialmente finanziata con un precedente provvedimento.

“La concretezza di Regione Lombardia – spiega l’assessore Massimo Sertori – ci porta a sostenere altri progetti, dopo i 10 della prima assegnazione per cui erano stati messi a disposizione 10 milioni. Il nostro obiettivo è incrementare l’attrattività dei territori montani attraverso lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale, con ricadute positive sul rilancio dell’economia locale. Sono importanti risorse – aggiunge Sertori – utili alla promozione e alla valorizzazione del territorio montano”.

“La presentazione complessiva di 162 domande per un valore di 65,8 milioni di euro d’investimento – conclude Sertori – testimonia come vi sia grande voglia di valorizzare le nostre montagne, i sentieri e la viabilità agro-silvo-pastorale per promuovere le bellezze della nostra Lombardia. Il nostro impegno in questa direzione sarà forte e costante”.

DI SEGUITO ECCO L’ELENCO DEI PROGETTI FINANZIATI, SUDDIVISO PER PROVINCIA. CON INDICAZIONE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO, DEL NOME DEL PROGETTO E DELL’IMPORTO FINANZIATO.

BERGAMO

Schilpario, ‘Realizzazione del collegamento ciclopedonale fra i Comuni di Schilpario (BG) e Aprica (SO), sul tracciato del sentiero Italia CAI 414, in corrispondenza del sedime dell’antica strada militare della Terza linea difensiva della Grande Guerra’, 166.982,10 euro;

Valleve, ‘Manutenzione straordinaria della rete escursionistica comunale da Passo San Simone a Sessi-Passo di Lemma-Passo Tartano-Forno’, 267.000 euro;

Cenate Sopra, ‘Manutenzione straordinaria della rete escursionistica locale dei sentieri del Misma’, 83.760 euro;

Endine Gaiano, ‘Interventi per lo sviluppo dei tracciati ciclopedonali della viabilità lenta – Integrazione del tracciato Monaco-Milano tra i Laghi d’Iseo e Endine’, 2.109.081,51 euro;

Valle Seriana, ‘Ciclovia delle Cinque Terre della Val Gandino – Da attuarsi sui Comuni di Casnigo, Cazzano Sant’Andrea, Peia e Leffe’ 2.106.087,66 euro;

Dossena, ‘Valorizzazione della Rete Escursionistica lungo la Via Mercatorum, 1.463.322,27 euro;

San Pellegrino Terme, ‘Manutenzione straordinaria e valorizzazione percorsi escursionistici locali’, 172.112,64 euro;

Piazza Torre, ‘Manutenzione straordinaria del sentiero escursionistico Forcella-Piazza Torre-Begna’, 198.744,96 euro.

BRESCIA

Comunità Montana di Valle Trompia, ‘Realizzazione di nuovo intervento e di manutenzione straordinaria per il potenziamento dell’itinerario escursionistico e ciclabile ‘Greenway’ della Valle Trompia’, 407.093,05 euro, a completamento di quanto già in parte finanziato nella prima assegnazione;

Comune di Breno, ‘Tra le frazioni di Breno’, 537.925,74 euro;

Unione dei Comuni della Media Valle Camonica ‘Civiltà delle Pietre’, ‘Interventi per lo sviluppo dei percorsi ciclo-turistici tra arte, vigneti e incisioni rupestri ai piedi della Concarena’, 880.834,74 euro;

Braone, ‘Da Braone a Cima Galliner attraverso il Sentiero della Grande Guerra’, 169.919,72 euro;

Ponte di Legno, ‘Completamento, messa in sicurezza e ridefinizione di un tracciato ciclopedonale Tonale-Ponte di Legno e d’interconnessione alle piste ciclopedonali esistenti di ‘Fondovalle’, ‘Karolingia’ e Tonale-Po (parte della Monaco-Milano)’, 1.241.707,65 euro;

Incudine, ‘Lavori di manutenzione straordinaria strada agro-silvo-pastorale (VASP n. s017083_00010) Incudine – Niclo nel Comune di Incudine’, 185.446 euro;

Lodrino, ‘Manutenzione straordinaria della Ferrata di Nasego’, 339.750 euro;

Cimbergo, ‘Valorizzazione della Rete Escursionistica all’ombra del Pizzo Badile Camuno in Comune di Cimbergo’, 133.695,69 euro;

Malegno, ‘Percorso ciclopedonale Malegno, Ossimo Inferiore, Borno, Ossimo Superiore’, 292.935,13 euro.

COMO

Tremezzina, ‘Manutenzione straordinaria percorso turistico-escursionistico Rogaro-Rif. Venini’, 181.470,83 euro;

Gravedona ed Uniti, ‘Intervento manutenzione VASP A. Brunedo – Passo San Jorio’, 166.290 euro.

LECCO

Bellano, ‘Riqualificazione Sentiero del Viandante’, 541.901,20 euro;

Casargo, ‘Manutenzione straordinaria dei sentieri di collegamento tra i Comuni di Margno, Taceno, Casargo (LC) – Realizzazione di nuovi tratti e manutenzione straordinaria della Rete Escursionistica’, 112.464,27 euro.

SONDRIO

Berbenno di Valtellina, ‘Lavori di sistemazione tratto di viabilità agro-silvo-pastorale con integrazione percorso ciclopedonale e ciclabile tra frazione Polaggia fino Alpe Caldenno, passando per Alpe Isio, in Comune di Berbenno di Valtellina’, 200.000 euro;

Caiolo, ‘Intervento di riqualificazione anelli escursionistici nelle valli del Livrio e del Val Canale nei Comuni di Caiolo e Albosaggia’, 311.500 euro;

Val Masino, ‘Sentiero Roma – interventi di manutenzione straordinaria 2022’, 87.197,03 euro;

Grosio, ‘Intervento di manutenzione straordinaria del Sentiero Italia e della Via Alpina, in tratti compresi nel Comune di Grosio’, 41.130 euro;

Talamona, ‘Realizzazione nuovo percorso ciclopedonale: interconnessione Sentiero Valtellina – Via del Bitto/Via Priula’, 987.036,77 euro;

Castione Andevenno, ‘Lavori di realizzazione strada agro-silvo-pastorale Piastorba-Pra’ della Piana’, 200.000 euro;

Parco delle Orobie Valtellinesi, ‘Adeguamento della Alta via della Valtartano con integrazione alla Rete Escursionistica Lombarda’, 261.827 euro;

Chiuro, ‘Alla riscoperta delle vecchie mulattiere del Monte Dalico, dalla torre di Castionetto al Sentiero Italia’, 175.982,05 euro;

Tresivio, ‘Manutenzione straordinaria Rete Escursionistica Lombarda (REL) – percorso n 302 – ‘Sentiero del sole’ – versante retico – Comuni di Trevisio e di Ponte in Valtellina’, 83.700 euro.

VARESE