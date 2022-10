Milano. Incendio in un appartamento in via Lorenteggio, un morto

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 ottobre 2022 – Intorno alle ore 10.30, in via Lorenteggio, 183, in un edificio di quattro piani, è divampato un incendio in un appartamento. Sul posto è giunta un’automedica, un’ambulanza, la Polizia di Stato, la Polizia Locale oltre ai Vigili del Fuoco.

All’interno dell’appartamento è stato rinvenuto un corpo carbonizzato. Al momento le generalità non sono note, sesso ed età stimata non desumibili al momento del rinvenimento a causa dello stato del cadavere.

Un altra persona, un uomo di 30 anni, è stato valutato in posto ma non ospedalizzato.

V. A.