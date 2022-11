Pejo . Due cacciatori morti nel giro dei poche ore: è giallo, indagini in corso

(mi-lorenteggio.com) Pejo, 1 novembre 2022 – A meno di 48 ore di distanza, tra il 31 ottobre e il 1 novembre, ricorrenza di Halloween, un cacciatore 59enne è stato trovato morto oggi, a Celledizzo, una delle frazioni di Peio, in provincia di Trento, dopo l’allarme della famiglia, che non vedendolo rientrare ha allertato i soccorsi. Sul posto oltre ai soccorritori, che hanno constatato il decesso sul posto, sono giunte le forze dell’ordine che hanno iniziato le prime indagini per ricostruire quanto avvenuto. Tra le ipotesi, la più accreditata sarebbe quella di un gesto estremo.

La vittima, ieri mattina, aveva trovato e lanciato l’allarme per soccorrere, un altro cacciatore di 24 anni, Massimo Lancetti, trovato privo di vita, colpito da un fucile da caccia. Sull’episodio della morte di Lancetti, ragazzo stimato e apprezzato in tutta la valle, soprattutto per il suo impegno civico, la Procura di Trento, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ognibene, aveva aperto una inchiesta per capire quanto avvenuto.

Ma, ora, su entrambe le morti, sono in corso indagini dei carabinieri della Compagnia di Cles e delle locali Stazioni di Cogolo di Peio e Mezzana, coadiuvate dai RIS, che indagano per capire se le due morti siano collegate tra loro.

V. A.