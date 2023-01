Ceriano – PROVVEDIMENTI VIABILISTICI TEMPORANEI TERRITORIO COMUNALE

PER LA REALIZZAZIONE DI SFIORATORI PER CONTO DI BRIANZACQUE SRL

(mi-lorenteggio.com) Ceriano, 12 gennaio 2023. Si comunica che dalle ore 00:00 del 13 gennaio 2023 alle ore 18:00 del 31 marzo 2023

e comunque sino al termine dei lavori è istituito:

· il divieto di transito in via Stra Meda nel tratto compreso tra il civico 1 ed il civico 5, l’istituzione del doppio senso di marcia ad uso esclusivo dei soli residenti ed il limite di 10 Km/h, per il periodo prettamente necessario allo svolgimento dei predetti lavori;

· l’obbligo di proseguire diritto in via Piave all’intersezione con via Stra Meda per chi proviene da via Laghetto con esclusione dei residenti nel tratto compreso tra il civico 1 ed il civico 5 di via Stra Meda;

· l’obbligo di svolta a sinistra in via Piave all’intersezione con via Monte Rosa per i veicoli che provengono da via Gramsci con direzione via Stra Meda;

· l’obbligo di svolta a destra in piazza San Damiano per chi proviene da Cogliate ed è diretto verso Saronno, verso Solaro e verso Cesano Maderno;

· l’obbligo di svolta a destra in via Volta all’intersezione con la via Cavour per chi proviene da Cogliate ed è diretto verso Saronno, verso Solaro e verso Cesano Maderno;

· l’obbligo di svolta a destra in via Volta all’intersezione con la via Marconi per chi proviene da Cogliate ed è diretto verso Saronno, verso Solaro e verso Cesano Maderno;

· il divieto di transito in via Volta dall’intersezione con via Stra Meda fino alle vie Manzoni e Carducci ad esclusione dei soli residenti dei civici dal 24/29 sino ai civici 42/47,

· il doppio senso di marcia per i soli residenti in via Volta dal civico 10 al civico 47 ed il limite di 10 Km/h per il periodo prettamente necessario allo svolgimento dei predetti lavori;

· Il restringimento della carreggiata in via Stra Meda dall’altezza del civico 5 all’intersezione con via Volta.

· Il divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli di sosta in via Volta dall’altezza del civico 46 all’intersezione con la via Carlo Alberto dalla Chiesa, il restringimento della carreggiata in detto tratto di strada e l’arretramento del semaforo in prossimità della via Carlo Alberto dalla Chiesa;

· il divieto di transito nel tratto della via Volta davanti ai civici 40,42 e 47 per i veicoli dei residenti dei civici 40,42 e 47, per il tempo necessario ad eseguire i lavori davanti alle proprie abitazioni;

· il doppio senso di marcia, senso unico alternato con precedenza per i veicoli provenienti da Cogliate con direzione via Mazzini, per i veicoli fruitori dei parcheggi di via Martiri di Odessa e Martiri delle Foibe ed il limite di 10 Km/h;

· il divieto di transito a tutti i veicoli in via Manzoni nel tratto compreso tra via Volta e via Battisti in direzione via Brera nelle giornate di mercoledì in occasione del mercato settimanale;

· il senso unico in via Manzoni in direzione via Volta nel tratto compreso tra via Battisti e via Volta ed il limite di 10 Km/h, nelle giornate di mercoledì in occasione del mercato settimanale;

· il divieto di sosta con rimozione forzata in via Volta negli stalli di sosta posti nel tratto compreso tra il civico 14 ed il civico 20 ad eccezione dello stallo di sosta riservato a disabili;

· nelle giornate di mercoledì, in occasione del mercato settimanale, i banchi del mercato posizionati in via Manzoni nel tratto compreso tra la via Volta e la via Battisti saranno spostati verso ovest (via Brera) sino al termine dei lavori.

Per maggiori informazioni:

Polizia Locale

Tel. 02/96661345 – 02/96661328 – 347/8123870

da Lunedì a Sabato dalle 8.00 alle 12.15

Email: polizia@ceriano-laghetto.org

Redazione