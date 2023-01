Riprende la Stagione di Concerti dell’Umanitaria: primo appuntamento con Sofia Donato

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 gennaio 2023 – Al via la XXXVIII STAGIONE DEI CONCERTI DELL’UMANITARIA.

Il 15 gennaio, ore 17.00 nel Salone degli Affreschi, in Via San Barnaba, 48, riprende la Stagione di Concerti dell’Umanitaria. La prima musicista a esibirsi sul palco del Salone degli Affreschi sarà la giovanissima Sofia Donato. Un concerto per pianoforte con musiche di Haydn, Chopin, Respighi e Liszt. Sofia Donato, nata nel 2005 a Bologna, studia all’Accademia Pianistica di Imola e presso la Scuola Musicale Malerbi di Lugo; nonostante la sua giovane età ha ottenuto diversi premi sia a livello nazionale che internazionale.

