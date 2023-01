(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 gennaio 2023 – Apertura con il ‘botto’ per la prima giornata del Padel Trend Expo al MiCo Fiera Milano City con oltre 5000 visitatori che hanno assistito alle numerose attività che si sono svolte sui 6 campi allestiti nel fantastico padiglione di 18.000 mq dove gli oltre 90 espositori hanno potuto presentare tutte le loro novità 2023.

Tra gli appuntamenti più significativi il primo evento europeo di padel mixto (un giocatore normodotato in coppia con un giocatore in carrozzina) che ha visto scontrarsi rappresentanti di 5 nazioni, con la presenza del giocatore in carrozzina più famoso del mondo, lo spagnolo Oscar Agea.

Ed ancora la gettonatissima Clinic dei noti coach Martìn Echegaray e Gustavo Spector e le varie esibizioni con la bella ex pallavolista Francesca Piccinini e degli ex calciatori Cristiano Doni, Cristian Panucci, Nicola Amoruso, Alessandro Budel, Vincent Candela e Gigi Di Biagio.

Domani giornata clou con oltre 50 appuntamenti che vedranno tra i tanti giocatori in campo i campioni del mondo Martin Di Nenno e Veronica Virseda e gli amatissimi Martin Diaz ed il funambolo del Padel Tolito.