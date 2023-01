“La Glaciale urban gravel” a Trezzano

Domenica 15 gennaio partirà dal Parco del Centenario la manifestazione ciclistica

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 13 gennaio 2023 – Promuovere un ciclismo più consapevole e responsabile, oltre che aggregante. È questo lo scopo del progetto “La Glaciale urbangravel”, manifestazione ciclistica organizzata con il patrocinio del Comune di Trezzano sul Naviglio da GRAvel lAND, in programma domenica 15 gennaio con partenza dal Parco del Centenario alle ore 9.

territorio del Milanese attraverso un modo particolare di fare ciclismo – il gravel – su tracciati non asfaltati ma non troppo accidentati: i 450 partecipanti, in sella a gravel-bike, mountain bike e e-bike affronteranno due percorsi (di 60 e 80 chilometri) prevalentemente su strade sterrate di boschi, parchi cittadini e campagne, tra 17 parchi milanesi, 4 boschi, 3 laghetti, l’immancabile Naviglio, i piccoli santuari di campagna e un Castello (a Cusago) ma anche quartieri e angoli di Milano davvero unici e autentici. Oltre a Trezzano, si attraverseranno anche i territori di Cesano Boscone, Cusago, Settimo Milanese e Seguro, Baggio, Corsico, Buccinasco, Zibido e Gaggiano.

L’appuntamento trezzanese è il primo del 2023 per gli organizzatori che hanno potuto contare sulla collaborazione dell’Amministrazione comunale, dell’associazione Salvambiente e di altre realtà del territorio come le società InSport ed Ecycles Milano.

V.A.