Lissone, prosegue anche nel 2023 nelle farmacie Lloyds la campagna di vaccinazione anti Covid-19 e antinfluenzale

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 13 gennaio 2023. Anche per il 2023 nelle farmacie LIoyds di Lissone sarà possibile vaccinarsi contro il Covid-19 e l’influenza stagionale.

Per quanto riguarda la vaccinazione anti Covid-19, le modalità sono le seguenti:

possono effettuare la prima dose di richiamo (terza dose) e la seconda dose di richiamo (quarta dose) i cittadini di età pari o superiore a 12 anni, purché trascorsi 120 giorni dall’ultima somministrazione, oppure dall’ultima infezione (data del test diagnostico positivo);

possono accedere alla quinta dose (terza dose di richiamo) i cittadini di età pari o superiore a 60 anni che hanno già ricevuto una seconda dose di richiamo di vaccino anti Covid-19 a mRNA monovalente. L’ulteriore dose di richiamo (quinta dose) può essere somministrata dopo un intervallo minimo di almeno 120 giorni (4 mesi) dalla seconda dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo);

non è possibile somministrare prima e seconda dose in farmacia.

La prenotazione deve essere effettuata attraverso il link prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it oppure chiamando in farmacia.

Per quanto riguarda la vaccinazione antinfluenzale, in atto da novembre 2022, la modalità è la seguente: possono effettuare la vaccinazione a carico del SSR (Servizio Sanitario Regionale) tutti i cittadini, di età pari o superiore ai 18 anni, che abbiano già effettuato una vaccinazione antinfluenzale in precedenza.

La prenotazione in ambito SSR deve essere effettuata attraverso il link vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it oppure chiamando in farmacia.

Le farmacie coinvolte a Lissone sono:

Lloyds Farmacia Comunale n. 3 via Pacinotti n. 28, Tel. 039-460750 che effettua vaccinazioni antinfluenzali

Lloyds Farmacia Comunale n. 4 via L. Manara n. 21; Tel. 039-49418391 che effettua vaccinazioni antinfluenzali e vaccinazioni anticovid

***

LloydsFarmacia, insegna del Gruppo ADMENTA Italia, si contraddistingue da sempre per la sua vicinanza al cittadino e per l’attenzione ai suoi bisogni di prevenzione, salute e benessere. LloydsFarmacia, con i suoi oltre 260 punti di riferimento aperti sul territorio, i servizi a domicilio, i farmacisti e i dipendenti tutti, prosegue e conferma il suo impegno, con sempre nuove iniziative, al servizio del territorio. www.lloydsfarmacia.it* www.admentaitalia.it

Redazione