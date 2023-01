S. Antonio, la benedizione dell’Arcivescovo  in due cascine della Città metropolitana 

Monsignor Delpini a Carpiano e a Bellinzago Lombardo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 gennaio 2023. Benedizioni nelle cascine milanesi in occasione della festa di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali. Come già negli scorsi anni, martedì 17 gennaio 2023, per la tradizionale ricorrenza l’Arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini, si recherà in due aziende agricole della Diocesi ambrosiana con i rappresentanti della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza.

Sua Eccellenza – precisa la Coldiretti interprovinciale – visiterà alle ore 9.30 l’Azienda agricola Soldi di Cascina Calnago a Carpiano, mentre alle ore 11 sarà ospite dell’Azienda agricola Mapelli di Cascina Misericordia di Bellinzago Lombardo. Saranno presenti, tra gli altri, Alessandro Rota, Presidente della Coldiretti di Milano, Lodi, Monza Brianza, Umberto Bertolasi, Direttore della stessa Federazione,e don Matteo Vasconi, consulente ecclesiastico della Coldiretti interprovinciale, oltre ai sacerdoti delle parrocchie locali e alle istituzioni del territorio.

La visita – spiega la Coldiretti – conferma la vicinanza dell’Arcivescovo al mondo contadino che nonostante le grandi difficoltà dell’anno appena concluso – dalla guerra in Ucraina alle speculazioni sulle materie prime, dal boom dei costi energetici fino a una siccità senza precedenti – ha sempre garantito cibo sano e di qualità sulle tavole dei consumatori.

V.A.