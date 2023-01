Depositata lista Lega a Milano. I candidati dell’ovest milanese

ELEZIONI REGIONALI 2023, LISTE CONSEGNATE PER LA LEGA. NELL’AREA OVEST MILANESE RICONFERMATI I CONSIGLIERI USCENTI TREZZANI-SCURATI-GIUDICI.

(mi-lorenteggio.com) LEGNANO, 14 GENNAIO 2023 – Chiuse e depositate le liste provinciali della Lega che correrà in Lombardia a sostegno del Governatore uscente Attilio Fontana. Nel Ticino, l’area ovest del milanese, riconfermate le candidature degli attuali Consiglieri regionali Curzio Trezzani, Silvia Scurati e Simone Giudici. “Oltre ai Consiglieri uscenti, che ringrazio personalmente per essersi messi nuovamente in gioco – dichiara Alessio Zanzottera, Referente Provinciale del Ticino – parteciperanno alla competizione elettorale anche Sindaci e Amministratori dei nostri comuni. Una scelta importante dettata dalla volontà di creare una squadra che conosca bene il territorio e che abbia già avuto esperienza sul campo, proprio per migliorare l’operato di Regione Lombardia, che ancora una volta si conferma tra le più importanti regioni italiane ed europee in termini di produttività, efficienza e attenzione verso i cittadini, ambiente e sviluppo economico.”

Ecco, quindi, i nominativi dei candidati del Ticino: Daniele Davide Barletta (Sindaco di Garbagnate Milanese) e Raffaele Cucchi (Sindaco di Parabiago e Consigliere della Città Metropolitana di Milano); Chiara Bonomi (Assessore di Abbiategrasso) e Donatella Santagostino (Assessore di Assago); Daniela Laffusa (Consigliere comunale di Legnano) e Massimo Cozzi (Consigliere comunale ed ex Sindaco di Nerviano).

“Tutti i candidati hanno tante qualità, molta determinazione e competenza – dichiara sempre Zanzottera – ognuno di loro darà il giusto apporto ad una campagna elettorale importante per la Lega e per il nostro territorio. La squadra vince sempre. Forza Lega e forza Attilio Fontana!”.

V.A.