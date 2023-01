Telegramma del Santo Padre, a firma del Cardinale Segretario di Stato, per le vittime dell’attentato nella Repubblica Democratica del Congo

(mi-lorenteggio.com) Città del Vaticano, 17 gennaio 2023 – Pubblichiamo di seguito il telegramma di cordoglio per le vittime dell’attentato avvenuto domenica 15 gennaio 2023, in una chiesa a Kasindi, nella Repubblica Democratica del Congo, inviato – a nome del Santo Padre Francesco – dal Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin al Rev. André Bokundoa-Bo-Likabe, Presidente della Chiesa di Cristo in Congo:

Telegramma

RÉV. ANDRÉ BOKUNDOA-BO-LIKABE

PRESIDENTE DE L’EGLISE DU CHRIST AU CONGO

SA SAINTETÉ LE PAPE FRANÇOIS A APPRIS AVEC TRISTESSE L’ATTENTAT CONTRE UNE ÉGLISE PENTECOTISTE À KASINDI QUI A CAUSÉ LA MORT D’INNOCENTS. IL EXPRIME SA COMPASSION ET SA PROXIMITÉ À TOUTES LES FAMILLES DUREMENT FRAPPÉES PAR CE DRAME. DANS LA PRIÈRE, LE SAINT-PÈRE CONFIE LES DÉFUNTS ET LES BLESSÉS À LA MISÉRICORDE DE DIEU. IL IMPLORE LE CHRIST, SEIGNEUR DE LA VIE, AFIN QUE LES PERSONNES AFFLIGÉES TROUVENT CONSOLATION ET CONFIANCE EN DIEU, INVOQUANT SUR ELLES LE DON DE LA PAIX.

CARDINAL PIETRO PAROLIN

SECRÉTAIRE D’ÉTAT DE SA SAINTETÉ