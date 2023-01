Altitonante (Forza Italia): “Sala sia trasparente e sveli dove taglierà i 50 milioni che mancano”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 gennaio 2023 – “La situazione del bilancio del Comune di Milano è sempre più surreale: oggi veniamo a sapere che non dovrebbero essere tagliati servizi essenziali, ma solo i fondi per la cultura e i Municipi, ma con la postilla che nessuno ne sa nulla, nemmeno i suoi assessori.

Solo Sala e Conte conoscono i dettagli. Appare inquietante sapere che la giunta vota documenti di cui conosce il contenuto meno di alcuni giornalisti: il Comune di Milano così sembra più una corte di qualche monarca invece che la casa di tutti i milanesi. Chiediamo agli assessori un sussulto di dignità e a Sala un grosso sforzo per uno come lui: sia trasparente e tratti i cittadini come tali e non come sudditi”. È il commento del consigliere regionale di Forza Italia, Fabio Altitonante.

Redazione