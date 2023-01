MONZA. FLASHMOB VOTAMINA X: LA “CURA” CINQUE STELLE CONTRO L’ASTENSIONE – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Monza, 21 gennaio 2023 – Il flashmob Cinque Stelle per sensibilizzare i cittadini sul problema dell’astensione è andato in scena oggi pomeriggio nel centro di Monza. I candidati della lista M5S per Monza e Brianza alle elezioni regionali hanno indossato dei camici con la scritta “Nuclei Anti Astensione” sulla schiena e un badge sul davanti per provare a convincere i cittadini che votare è importantissimo, per scegliere che direzione prendere per il futuro di Regione Lombardia.

Per stimolare l’attenzione dei passanti sono state create delle confezioni giganti di medicinali che suggerissero l’idea di una vera e propria “cura” contro l’astensione, con l’effetto collaterale di indurre al voto.

VOTOX e VOTAMINA X sono i nomi di fantasia di questi finti medicinali.

Marco Fumagalli, consigliere regionale uscente e capolista per Monza e Brianza, illustra così le loro indicazioni terapeutiche: “Sono farmaci che inducono trasparenza, legalità e dignità. Possono avere effetti collaterali sulla corruzione. I loro principi di attivismo provocano voglia di cambiamento e presa di coscienza sui danni delle politiche del centrodestra e la fuffa di Renzi e Calenda”.

E sull’astensione Fumagalli prosegue: “Non possiamo sempre accorgerci dopo le elezioni che la gente non è andata a votare e chiederci il perché quando il danno è fatto. Dobbiamo restituire agli elettori la fiducia nella possibilità di un cambiamento che può avvenire proprio grazie alle scelte che si fanno nella cabina elettorale. Come Movimento Cinque Stelle per queste elezioni regionali proponiamo infatti ‘Un’altra Lombardia’, diversa da quella in cui il centrodestra ha distrutto la Sanità pubblica, dirottato i fondi del trasporto pubblico sulle autostrade come Pedemontana e gestito la cosa pubblica come un ‘votificio’. I cittadini che non vogliono andare avanti così tornino a votare il 12 e 13 febbraio e diano fiducia alla nostra proposta di cambiamento”.