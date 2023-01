Carcere Beccaria, brucia un materasso in cella, tre agenti intossicati

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 gennaio 2023 – Poco dopo la mezzanotte, nel carcere minorile Beccaria, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con 4 mezzi e un’autoscala per l’incendio di un materasso di una cella. Tre agenti – intervenuti per domare il fuoco – sono rimasti intossicati e sono stati ricoverati in ospedale in condizioni non gravi. Secondo quanto riferito dai pompieri intervenuti sul posto “avevano anche delle contusioni”.