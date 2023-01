Milano-Cortina 2026, Altitonante (Forza Italia): “E’ è il momento di correre e vincere come per Expo 2015”

Milano, 29 gennaio 2023 – “Non possiamo più permetterci ritardi sull’organizzazione delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina, i grandi eventi servono a rilanciare l’economia di tutta l’Italia, a maggior ragione visto che si tratta di un evento transregionale che con tutta probabilità coinvolgerà anche il Piemonte: oggi è il momento di correre per vincere come per Expo 2015.

Questo è il momento di fare squadra come abbiamo dimostrato di saper fare negli anni passati, portando a Milano una grande manifestazione internazionale che ha rivitalizzato l’economia di Milano e della Lombardia: mettiamoci a testa bassa a lavorare a tutti i livelli istituzionali per la riuscita dei giochi olimpici” afferma così Fabio Altitonante, consigliere regionale di Forza Italia, le notizie sui ritardi nell’organizzazione delle Olimpiadi invernali 2026.