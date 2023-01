CECCHETTI (LEGA): “MAJORINO VORREBBE DARE 800 EURO DI COMPENSO MINIMO A OGNI STAGISTA? E I SOLDI DOVE LI TROVEREBBE?”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 gennaio 2023 – “Oggi Majorino non insulta, stranamente, ma ricorre al sempre verde libro dei sogni: se venisse eletto il suo primo atto, entro 100 giorni, sarebbe far avere 800 euro di compenso minimo a tutti gli stagisti in Lombardia. Se proprio doveva spararla grossa allora poteva addirittura proporre l’assunzione a tempo indeterminato a tutti gli stagisti, già che c’era. Tanto se si deve sognare allora tanto vale farlo in grande. Se invece si vuole essere concreti e realisti allora bisogna dire dove si troverebbero i soldi. Basta prendere in giro i lombardi! E basta prendere in giro i giovani.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

