Valtorta (Bg). Ritrovato senza vita lungo un pendio scosceso anziano escursionista

(mi-lorenteggio.com) VALTORTA (BG), 5 febbraio 2023 – Ritrovato stasera senza vita lungo un pendio scosceso un uomo del 1939. Non era rientrato e quindi i famigliari hanno cominciato a cercarlo nei dintorni. L’uomo, residente nella Bassa Bergamasca, era a poca distanza dal luogo dove si trovava in villeggiatura. Secondo le prime informazioni, la probabile causa del decesso è che abbia avuto un malore. Il Soccorso alpino, VI Delegazione Orobica, è stato allertato per il recupero poco prima delle 20:00 dalla centrale della Soreu delle Alpi; una quindicina i tecnici impegnati, che hanno recuperato il corpo dell’uomo a monte. L’intervento si è concluso in tarda serata.

V. A.