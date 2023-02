Incidente a Cesano Boscone: auto si ribalta alla rotonda di via Isonzo / Grandi, lievi contusioni per due ragazze

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 5 febbraio 2023 – Paura questa sera a Cesano Boscone, lungo la via Isonzo / Gozzoli, già teatro di gravi incidenti, alcuni mortali, come quello dello scorso dicembre tra un’autobus ATM e un veicolo (clicca per leggere l’articolo con foto), quando un veicolo si è ribaltato.

L’evento è successo intorno alle ore 22.45, in prossimità dalla nuova rotonda, “detta delle polemiche”, tra la via Isonzo e la via Grandi, quando una Fiat 500 rossa, con a bordo due ragazze 18enni, si è ribaltata. Fortunatamente il veicolo procedeva a bassa velocità, ma, per cause in fase di accertamento, prendendo il cordolo del marciapiede, interrotto dalla pista ciclabile, il mezzo si è ribaltato. Le occupanti sono uscite dal veicolo apparentemente con lievi contusioni. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Verde Baggio, che ha soccorso le ragazze e le ha trasportate in codice verde al San Carlo, mentre, una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Corsico hanno fatto tutti i rilievi per chiarire quanto avvenuto.

Nel frattempo è giunto il carroattrezzi e insieme al mezzo per il ripristino e messa in sicurezza delle strade, dopo i sinistri stradali.

V. A.