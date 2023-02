(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 6 febbraio 2023 – Ultimi giorni di campagna elettorale in Lombardia. Giovedì 8 febbraio, in via Turati, tra i negozi del quartiere, il Segretario della Lega Nord, nonchè Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili , Matteo Salvini, sarà presente per presentare il candidato Alan Rizzi, già assessore regionale alla Casa e Housing Sociale.

V. A.