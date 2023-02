DISPENSE IDRICHE – DELIBERATA ULTERIORE PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 febbraio 2023. E’ stata deliberata, dal Consorzio Est Ticino Villoresi, nel corso della seduta di Comitato Esecutivo del 6 febbraio, un’ulteriore proroga per la presentazione delle dispense idriche estive o annuali 2023: la nuova scadenza è fissata al 15 febbraio.

Il Consorzio ha così accolto la richiesta avanzata da alcune associazioni di categoria agricola di posticipare il termine per le richieste di dispensa idrica al fine d consentire una migliore definizione delle strategie produttive e irrigue dei propri associati, in adattamento ad una congiuntura che anche quest’anno, a due mesi dall’avvio della prossima stagione, si sta profilando come problematica.

Si ricorda che le domande possono essere inviate esclusivamente con lettera raccomandata e con PEC (sottoscritte con firma digitale) oppure consegnate a mano presso le sedi territoriali consortili:

MILANO – Via Ariosto, 30 – tel. 02 48561301– PEC: etvilloresi@pec.it;

PARABIAGO – Via Buonarroti, 2 – tel. 0331.551401– PEC: zonadiparabiago@pec.etvilloresi.it;

CAPONAGO – Via Villoresi – tel. 02.95749089 – PEC: zonadicaponago@pec.etvilloresi.it;

CHIGNOLO PO, Località Bosco di Alberone c/o Edificio della Chiavica del Reale – tel. 0382.76023 – zonadipaviaest@pec.etvilloresi.it;

PAVIA – Via Alzaia, 3 – tel. 0382.466032– PEC: zonadipaviaest@pec.etvilloresi.it;

ABBIATEGRASSO – Via Alzaia Naviglio Bereguardo 55 – tel. 02.94969731; 340.4721271– PEC: zonadipaviaovest@pec.etvilloresi.it.