Corsico. Giornata contro il bullismo: Marco Fasanella al Falcone-Righi

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 8 febbraio 2023 – In occasione della “Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo” che ricorre il 7 febbraio, ieri mattina i ragazzi dell’istituto Falcone-Righi hanno incontrato Marco Fasanella, campione del mondo di calcio a cinque e della nazionale paraolimpica.

“In Marco stupiscono – sottolinea l’assessora alle scuole Angela Crisafulli – la grande forza e

caparbietà. È una persona che quando si pone un obiettivo ce la mette davvero tutta. Un esempio per tutti, perché così come riesce lui, nonostante le sue difficoltà, ognuno può raggiungere i propri obiettivi”.

Sul tema della giornata, Marco ha invitato gli studenti a fare attenzione a giudicare e a come si usano le parole, perché è facile ferire e offendere. “Prima di parlare – ha esortato – guardatevi allo specchio, perché nessuno è perfetto e anzi ognuno di noi ha qualcosa che può farlo diventare vittima di bullismo”.

Nel 2022, l’amministrazione comunale aveva consegnato all’atleta corsichese con sindrome di Down una targa di encomio “Per le sue spiccate doti sportive e per avere contribuito a dare lustro con i prestigiosi risultati raggiunti anche a livello internazionale, all’Italia e alla città di Corsico”.

Recentemente, Marco Fasanella ha pubblicato con Dissensi il libro “Per non lasciare indietro

nessuno. Sindrome di Down: un cromosoma e una marcia in più”, nel quale ha raccontato la sua storia e i suoi sogni e ha mostrato come la sua sindrome non sia un freno, perché nella vita con la forza di volontà si supera ogni ostacolo.

V.A.