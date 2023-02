Trapianto di capelli in Turchia: il campo di battaglia contro l’alopecia

L’alopecia dilagante ha un grande nemico a Istanbul: Cosmedica, l’équipe medica all’avanguardia e le tecniche più innovative di trapianto capillare in Turchia

Milano, 13 febbraio 2023 – Il trapianto capelli Turchia è la soluzione più rapida ed economica per combattere i problemi di alopecia, una patologia dei capelli che può diventare un vero e proprio problema psicologico per molti uomini e donne che ne soffrono. L’origine della caduta dei capelli può essere di varia natura e inizia a comparire intorno ai 22-25 anni e il suo aumento è progressivo. Quando i pazienti cercano una soluzione rapida e sicura, si trovano di fronte a prezzi proibitivi che rovinano i loro piani.

Dove si fanno I migliori trapianti di capelli?

I trattamenti che riguardano l’alopecia in Europa, sono molto costosi. Infatti, la maggior parte delle persone sceglie di viaggiare oltre i confini nazionali per cercare all’estero prezzi più convenienti. Cercando su internet informazioni sui Paesi più famosi per i trapianti di capelli, il trapianto capelli Turchia costi è quello che spicca per primo. E non solo per i suoi prezzi bassi, ma anche perché è il Paese con un numero maggiore di recensioni sul trapianto capelli prima e dopo,Tuttavia, sebbene le cliniche in Turchia siano numerose, non tutte offrono la stessa qualità ne la tecnica di trapianto. Per questo motivo, la stragrande maggioranza dei medici turchi concorda nel consigliare di non fidarsi ciecamente dei centri che offrono prezzi bassi, perché in molti casi si tratta di strutture inadeguate o con professionisti inesperti.

Perché il trapianti di capelli si fanno in Turchia?

Sia in Europa che nel resto del mondo, le cliniche turche si distinguono in virtù della loro competenza e della vasta esperienza del loro staff di specialisti. Ci sono inoltre cliniche, come Cosmedica a Istanbul, le quali organizzano tutto il viaggio in ogni dettaglio: dalla prenotazione dell’albergo, al transfer da e verso l’aeroporto, a una speciale attenzione dopo l intervento. Oggi la Turchia è considerata in Europa come la Mecca del trapianto di capelli, sia per i prezzi vantaggiosi che per il livello professionale dei suoi medici.Cosmedica si trova in un centro sanitario accreditato dal governo turco; è diretto dal Dr. Levent Acar, un professionista stimato e riconosciuto nel settore, con un alto livello internazionale nella sua specialità. Questa clinica offre ampie garanzie per la completa soddisfazione dei suoi pazienti. Inoltre, ogni assistente chirurgico ha una formazione medica approfondita che gli conferisce la qualifica di specialista del settore. Come speciale misura di sicurezza, l’intero processo e le fasi dell’intervento di autotrapianto sono monitorati dai medici. Il trattamento dopo l intervento di ogni paziente è tale da farlo sentire in famiglia.

Farsi un trapianto di capelli in Turchia, quanto costa?

Una cosa che stupisce gli europei quando guardano i prezzi del trapianto di capelli in Turchia è il confronto con i costi in altri Paesi. Per esempio, se si esaminano i prezzi di un trapianto a Londra, si possono trovare prezzi che vanno da 4.000 a 20.000 sterline. In Cosmedica, invece, i prezzi per l’autotrapianto di capelli variano da 1.500 a 3.500 euro; incredibilmente sorprendente, ma del tutto spiegabile.

Perché la chirurgia in Turchia costa meno?

Quando si fissa un appuntamento con Cosmedica, è possibile scegliere il servizio di assistenza per la prenotazione dell’hotel e il trasporto all’arrivo all’aeroporto d’Istanbul. Perché il trapianto di capelli in Turchia è così economico? Una spiegazione è che la lira turca vale meno dell’euro al tasso di cambio. In Turchia il costo della vita e gli stipendi sono più bassi rispetto all’Italia e, di conseguenza, le spese mediche sono più convenienti che in altre parti d’Europa. Inoltre, il gran numero di cliniche specializzate genera una concorrenza economica che fa scendere i costi.Tuttavia, tutti i prezzi bassi non sono un segno di scarsa qualità. Infatti, Cosmedica è caratterizzata da qualità, assistenza, efficienza e sicurezza a prezzi molto bassi rispetto ad altre cliniche specializzate.

Perché Cosmedica?

Cosmedica è una delle principali cliniche per il trapianto di capelli d’Istanbul. Tra i servizi prima e dopo di trapianto di capelli offerti vi sono:

Impianto vero e proprio di capelli con tecnica FUE . Questa procedura utilizza tecniche di estrazione speciali. Dopo aver selezionato l’area donatrice, vengono estratti gli innesti ovvero le singole unità di capelli. Vengono poi trapiantati secondo diverse procedure:

. Questa procedura utilizza tecniche di estrazione speciali. Dopo aver selezionato l’area donatrice, vengono estratti gli innesti ovvero le singole unità di capelli. Vengono poi trapiantati secondo diverse procedure: Trapianto con DHI . Il Dr. Acar di Cosmedica ha elaborato la tecnica DHI con micropunta di zaffiro che è oggi il sistema di trapianto capillare più perfezionato mondialmente. Ciò permette di praticare incisioni più precise nel cuoio capelluto , favorendo una più rapida guarigione dopo il trapianto , riducendo le possibilità d’infezione e il dolore. Essa garantisce il più alto tasso di sopravvivenza degli innesti di capelli come risultato del trapianto delle altre tecniche di trapianto.

. Il Dr. Acar di Cosmedica ha elaborato la tecnica DHI con che è oggi il sistema di trapianto capillare più perfezionato mondialmente. Ciò permette di praticare incisioni , favorendo una più , riducendo le possibilità d’infezione e il dolore. Essa garantisce il più alto tasso di sopravvivenza degli innesti di capelli delle altre tecniche di trapianto. Il follow-up dell’intervento chirurgico capillare può durare fino a 12 mesi per certificare il completo successo dell’intervento.

L. M.