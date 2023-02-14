ELEZIONI. GLI ELETTI IN LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 febbraio 2023 – “Una Lombardia sempre protagonista. Una Lombardia con il cuore sempre oltre l’ostacolo. una Lombardia che punterà sull’innovazione, sulla ricerca, che sarà più connessa, che sarà più sostenibile. Una Lombardia che sarà sempre solidale”.
Così il presidente della Regione, Attilio Fontana, il giorno dopo la sua conferma a Palazzo Lombardia, in un’intervista rilasciata sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie Online.
“Sono molto contento – ha spiegato Fontana – perché si è dimostrato che i nostri cittadini guardano al sodo e non alle polemiche. E, soprattutto, hanno perfettamente percepito quello che è stato il messaggio che in questa campagna elettorale ho cercato di far passare, cioè di guardare al futuro, il progetto di una di una regione molto vocata ad affrontare le sfide che dovremo assumere”.
Un presidente Fontana ‘mai arrogante’ e ‘sempre disponibile’: “L’arroganza – ha concluso il governatore – è manifestazione di debolezza: chi è arrogante cerca di non affrontare il problema, io invece sono dell’opinione che quando ci sono dei problemi si debba cercare una soluzione. Essere disponibile è uno dei compiti di chi fa questo lavoro: provare ad ascoltare tutti, parlare con tutti e cercare di far passare il proprio messaggio le proprie idee a tutte le persone che si vogliono confrontare”.
Ecco i 78 eletti ed elette:
|ALPARONE MARCO
|FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI
|MILANO
|ANELLI ROBERTO
|LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA
|BERGAMO
|BAFFI PATRIZIA
|FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI
|LODI
|BASAGLIA COSENTINO GIACOMO DETTO COSE DETTO COSENTINO
|LOMBARDIA IDEALE – FONTANA PRESIDENTE
|VARESE
|BEDUSCHI ALESSANDRO
|FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI
|MANTOVA
|BONGIOVANNI FILIPPO
|LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA
|CREMONA
|BRAVO CARLO
|FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI
|BRESCIA
|CANTONI ALESSANDRO
|LOMBARDIA IDEALE – FONTANA PRESIDENTE
|PAVIA
|CAPARINI DAVIDE CARLO DETTO CAPPARINI DETTO CAMPARINI DETTO DAVIDE
|LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA
|BRESCIA
|CAPPELLARI ALESSANDRA
|LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA
|MANTOVA
|CARUSO FRANCESCA
|FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI
|VARESE
|CESANA MARISA
|LOMBARDIA IDEALE – FONTANA PRESIDENTE
|COMO
|COMAZZI GIANLUCA MARCO
|FORZA ITALIA – BERLUSCONI PER FONTANA – PARTITO POPOLARE EUROPEO
|MILANO
|CORBETTA ALESSANDRO
|LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA
|MONZA E DELLA BRIANZA
|DE BERNARDI MARTIGNONI GIUSEPPE DETTO MARTIGNONI
|FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI
|VARESE
|DOTTI ANNA
|FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI
|COMO
|DOZIO JACOPO
|LOMBARDIA IDEALE – FONTANA PRESIDENTE
|MONZA E DELLA BRIANZA
|FELTRI VITTORIO
|FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI
|MILANO
|FERMI ALESSANDRO
|LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA
|COMO
|FERRARO CARMELO SALVATORE DETTO CARMELO
|LOMBARDIA IDEALE – FONTANA PRESIDENTE
|MILANO
|FIGINI FABRIZIO
|FORZA ITALIA – BERLUSCONI PER FONTANA – PARTITO POPOLARE EUROPEO
|MONZA E DELLA BRIANZA
|FORTE MATTEO
|FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI
|MILANO
|FRANCO PAOLO DETTO PAOLO
|FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI
|BERGAMO
|GADDI SERGIO
|FORZA ITALIA – BERLUSCONI PER FONTANA – PARTITO POPOLARE EUROPEO
|COMO
|GARAVAGLIA CHRISTIAN DETTO CRISTIAN
|FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI
|MILANO
|INVERNICI DIEGO
|FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI
|BRESCIA
|INVERNIZZI RUGGERO ARMANDO DETTO GEO
|FORZA ITALIA – BERLUSCONI PER FONTANA – PARTITO POPOLARE EUROPEO
|PAVIA
|LOBATI JONATHAN
|FORZA ITALIA – BERLUSCONI PER FONTANA – PARTITO POPOLARE EUROPEO
|BERGAMO
|LUCCHINI ELENA
|LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA
|PAVIA
|LUCENTE FRANCO
|FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI
|MILANO
|MAGONI LARA
|FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI
|BERGAMO
|MALANCHINI GIOVANNI FRANCESCO
|LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA
|BERGAMO
|MANGIAROTTI CLAUDIO
|FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI
|PAVIA
|MASSARDI FLORIANO
|LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA
|BRESCIA
|MAZZALI BARBARA
|FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI
|BRESCIA
|MONTI EMANUELE
|LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA
|VARESE
|PASE RICCARDO
|LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA
|MILANO
|PIAZZA MAURO
|LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA
|LECCO
|ROMANI FEDERICO
|FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI
|MONZA E DELLA BRIANZA
|SCHIAVI MICHELE
|FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI
|BERGAMO
|SCURATI SILVIA
|LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA
|MILANO
|SERTORI MASSIMO
|LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA
|SONDRIO
|SGARBI VITTORIO
|NOI MODERATI – RINASCIMENTO SGARBI – FONTANA PRESIDENTE
|MILANO
|TIRONI SIMONA
|FORZA ITALIA – BERLUSCONI PER FONTANA – PARTITO POPOLARE EUROPEO
|BRESCIA
|VALCEPINA CHIARA DETTA VALCE DETTA VALPECINA
|FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI
|MILANO
|VENTURA MARCELLO MARIA
|FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI
|CREMONA
|VILLA ALESSIA
|FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI
|MONZA E DELLA BRIANZA
|ZAMPERINI GIACOMO DETTO ZAMPE
|FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI
|LECCO
|Candidati
|Lista
|Circoscrizione
|ASTUTI SAMUELE
|PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO
|VARESE
|BOCCI PAOLA
|PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO
|MILANO
|BORGHETTI CARLO
|PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO
|MILANO
|BUSSOLATI PIETRO DETTO BISSOLATI
|PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO
|MILANO
|CARRA MARCO
|PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO
|MANTOVA
|CASATI DAVIDE
|PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO
|BERGAMO
|COMINELLI MIRIAM
|PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO
|BRESCIA
|DELBONO EMILIO
|PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO
|BRESCIA
|DI MARCO NICOLA
|MOVIMENTO 5 STELLE
|MILANO
|FRAGOMELI GIAN MARIO
|PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO
|LECCO
|NEGRI ALFREDO SIMONE DETTO SIMONE NEGRI DETTO SIMONE
|PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO
|MILANO
|ORSENIGO ANGELO CLEMENTE
|PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO
|COMO
|PALADINI LUCA
|PATTO CIVICO – MAJORINO PRESIDENTE
|MILANO
|PALESTRA MICHELA
|PATTO CIVICO – MAJORINO PRESIDENTE
|MILANO
|PILONI MATTEO
|PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO
|CREMONA
|PIZZIGHINI PAOLA
|MOVIMENTO 5 STELLE
|MILANO
|POLLINI PAOLA
|MOVIMENTO 5 STELLE
|BRESCIA
|PONTI PIETRO LUIGI DETTO GIGI
|PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO
|MONZA E DELLA BRIANZA
|ROMANO PAOLO
|PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO
|MILANO
|ROSATI ONORIO
|ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|MILANO
|ROZZA MARIA DETTA CARMELA DETTA CROZZA
|PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO
|MILANO
|SCANDELLA JACOPO
|PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO
|BERGAMO
|VALLACCHI ROBERTA
|PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO
|LODI
|Candidati
|Lista
|Circoscrizione
|FERRAZZI LUCA DANIEL
|LETIZIA MORATTI PRESIDENTE
|VARESE
|LICATA GIUSEPPE
|AZIONE – ITALIA VIVA
|VARESE
|NOJA LISA DETTA NOIA DETTA NOYA
|AZIONE – ITALIA VIVA
|MILANO
|PALMERI MANFREDI DETTO PALMIERI DETTO MANFREDI
|LETIZIA MORATTI PRESIDENTE
|MILANO
|ROTA IVAN
|LETIZIA MORATTI PRESIDENTE
|BERGAMO
|SASSOLI MARTINA
|LETIZIA MORATTI PRESIDENTE
|MONZA E DELLA BRIANZA
|VIZZARDI MASSIMO
|AZIONE – ITALIA VIVA
|BRESCIA