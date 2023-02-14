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ELEZIONI. GLI ELETTI IN LOMBARDIA

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(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 febbraio 2023 – “Una Lombardia sempre protagonista. Una Lombardia con il cuore sempre oltre l’ostacolo. una Lombardia che punterà sull’innovazione, sulla ricerca, che sarà più connessa, che sarà più sostenibile. Una Lombardia che sarà sempre solidale”.

Così il presidente della Regione, Attilio Fontana, il giorno dopo la sua conferma a Palazzo Lombardia, in un’intervista rilasciata sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie Online.

“Sono molto contento – ha spiegato Fontana – perché si è dimostrato che i nostri cittadini guardano al sodo e non alle polemiche. E, soprattutto, hanno perfettamente percepito quello che è stato il messaggio che in questa campagna elettorale ho cercato di far passare, cioè di guardare al futuro, il progetto di una di una regione molto vocata ad affrontare le sfide che dovremo assumere”.

Un presidente Fontana ‘mai arrogante’ e ‘sempre disponibile’: “L’arroganza – ha concluso il governatore – è manifestazione di debolezza: chi è arrogante cerca di non affrontare il problema, io invece sono dell’opinione che quando ci sono dei problemi si debba cercare una soluzione. Essere disponibile è uno dei compiti di chi fa questo lavoro: provare ad ascoltare tutti, parlare con tutti e cercare di far passare il proprio messaggio le proprie idee a tutte le persone che si vogliono confrontare”.

Ecco i 78 eletti ed elette:

ALPARONE MARCOFRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONIMILANO
ANELLI ROBERTOLEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDABERGAMO
BAFFI PATRIZIAFRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONILODI
BASAGLIA COSENTINO GIACOMO DETTO COSE DETTO COSENTINOLOMBARDIA IDEALE – FONTANA PRESIDENTEVARESE
BEDUSCHI ALESSANDROFRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONIMANTOVA
BONGIOVANNI FILIPPOLEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDACREMONA
BRAVO CARLOFRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONIBRESCIA
CANTONI ALESSANDROLOMBARDIA IDEALE – FONTANA PRESIDENTEPAVIA
CAPARINI DAVIDE CARLO DETTO CAPPARINI DETTO CAMPARINI DETTO DAVIDELEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDABRESCIA
CAPPELLARI ALESSANDRALEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDAMANTOVA
CARUSO FRANCESCAFRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONIVARESE
CESANA MARISALOMBARDIA IDEALE – FONTANA PRESIDENTECOMO
COMAZZI GIANLUCA MARCOFORZA ITALIA – BERLUSCONI PER FONTANA – PARTITO POPOLARE EUROPEOMILANO
CORBETTA ALESSANDROLEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDAMONZA E DELLA BRIANZA
DE BERNARDI MARTIGNONI GIUSEPPE DETTO MARTIGNONIFRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONIVARESE
DOTTI ANNAFRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONICOMO
DOZIO JACOPOLOMBARDIA IDEALE – FONTANA PRESIDENTEMONZA E DELLA BRIANZA
FELTRI VITTORIOFRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONIMILANO
FERMI ALESSANDROLEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDACOMO
FERRARO CARMELO SALVATORE DETTO CARMELOLOMBARDIA IDEALE – FONTANA PRESIDENTEMILANO
FIGINI FABRIZIOFORZA ITALIA – BERLUSCONI PER FONTANA – PARTITO POPOLARE EUROPEOMONZA E DELLA BRIANZA
FORTE MATTEOFRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONIMILANO
FRANCO PAOLO DETTO PAOLOFRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONIBERGAMO
GADDI SERGIOFORZA ITALIA – BERLUSCONI PER FONTANA – PARTITO POPOLARE EUROPEOCOMO
GARAVAGLIA CHRISTIAN DETTO CRISTIANFRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONIMILANO
INVERNICI DIEGOFRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONIBRESCIA
INVERNIZZI RUGGERO ARMANDO DETTO GEOFORZA ITALIA – BERLUSCONI PER FONTANA – PARTITO POPOLARE EUROPEOPAVIA
LOBATI JONATHANFORZA ITALIA – BERLUSCONI PER FONTANA – PARTITO POPOLARE EUROPEOBERGAMO
LUCCHINI ELENALEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDAPAVIA
LUCENTE FRANCOFRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONIMILANO
MAGONI LARAFRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONIBERGAMO
MALANCHINI GIOVANNI FRANCESCOLEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDABERGAMO
MANGIAROTTI CLAUDIOFRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONIPAVIA
MASSARDI FLORIANOLEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDABRESCIA
MAZZALI BARBARAFRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONIBRESCIA
MONTI EMANUELELEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDAVARESE
PASE RICCARDOLEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDAMILANO
PIAZZA MAUROLEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDALECCO
ROMANI FEDERICOFRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONIMONZA E DELLA BRIANZA
SCHIAVI MICHELEFRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONIBERGAMO
SCURATI SILVIALEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDAMILANO
SERTORI MASSIMOLEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDASONDRIO
SGARBI VITTORIONOI MODERATI – RINASCIMENTO SGARBI – FONTANA PRESIDENTEMILANO
TIRONI SIMONAFORZA ITALIA – BERLUSCONI PER FONTANA – PARTITO POPOLARE EUROPEOBRESCIA
VALCEPINA CHIARA DETTA VALCE DETTA VALPECINAFRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONIMILANO
VENTURA MARCELLO MARIAFRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONICREMONA
VILLA ALESSIAFRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONIMONZA E DELLA BRIANZA
ZAMPERINI GIACOMO DETTO ZAMPEFRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONILECCO
CandidatiListaCircoscrizione
ASTUTI SAMUELEPARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINOVARESE
BOCCI PAOLAPARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINOMILANO
BORGHETTI CARLOPARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINOMILANO
BUSSOLATI PIETRO DETTO BISSOLATIPARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINOMILANO
CARRA MARCOPARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINOMANTOVA
CASATI DAVIDEPARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINOBERGAMO
COMINELLI MIRIAMPARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINOBRESCIA
DELBONO EMILIOPARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINOBRESCIA
DI MARCO NICOLAMOVIMENTO 5 STELLEMILANO
FRAGOMELI GIAN MARIOPARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINOLECCO
NEGRI ALFREDO SIMONE DETTO SIMONE NEGRI DETTO SIMONEPARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINOMILANO
ORSENIGO ANGELO CLEMENTEPARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINOCOMO
PALADINI LUCAPATTO CIVICO – MAJORINO PRESIDENTEMILANO
PALESTRA MICHELAPATTO CIVICO – MAJORINO PRESIDENTEMILANO
PILONI MATTEOPARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINOCREMONA
PIZZIGHINI PAOLAMOVIMENTO 5 STELLEMILANO
POLLINI PAOLAMOVIMENTO 5 STELLEBRESCIA
PONTI PIETRO LUIGI DETTO GIGIPARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINOMONZA E DELLA BRIANZA
ROMANO PAOLOPARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINOMILANO
ROSATI ONORIOALLEANZA VERDI E SINISTRAMILANO
ROZZA MARIA DETTA CARMELA DETTA CROZZAPARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINOMILANO
SCANDELLA JACOPOPARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINOBERGAMO
VALLACCHI ROBERTAPARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINOLODI
CandidatiListaCircoscrizione
FERRAZZI LUCA DANIELLETIZIA MORATTI PRESIDENTEVARESE
LICATA GIUSEPPEAZIONE – ITALIA VIVAVARESE
NOJA LISA DETTA NOIA DETTA NOYAAZIONE – ITALIA VIVAMILANO
PALMERI MANFREDI DETTO PALMIERI DETTO MANFREDILETIZIA MORATTI PRESIDENTEMILANO
ROTA IVANLETIZIA MORATTI PRESIDENTEBERGAMO
SASSOLI MARTINALETIZIA MORATTI PRESIDENTEMONZA E DELLA BRIANZA
VIZZARDI MASSIMOAZIONE – ITALIA VIVABRESCIA
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