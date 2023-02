ELEZIONI. GLI ELETTI IN LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 febbraio 2023 – “Una Lombardia sempre protagonista. Una Lombardia con il cuore sempre oltre l’ostacolo. una Lombardia che punterà sull’innovazione, sulla ricerca, che sarà più connessa, che sarà più sostenibile. Una Lombardia che sarà sempre solidale”.

Così il presidente della Regione, Attilio Fontana, il giorno dopo la sua conferma a Palazzo Lombardia, in un’intervista rilasciata sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie Online.

“Sono molto contento – ha spiegato Fontana – perché si è dimostrato che i nostri cittadini guardano al sodo e non alle polemiche. E, soprattutto, hanno perfettamente percepito quello che è stato il messaggio che in questa campagna elettorale ho cercato di far passare, cioè di guardare al futuro, il progetto di una di una regione molto vocata ad affrontare le sfide che dovremo assumere”.

Un presidente Fontana ‘mai arrogante’ e ‘sempre disponibile’: “L’arroganza – ha concluso il governatore – è manifestazione di debolezza: chi è arrogante cerca di non affrontare il problema, io invece sono dell’opinione che quando ci sono dei problemi si debba cercare una soluzione. Essere disponibile è uno dei compiti di chi fa questo lavoro: provare ad ascoltare tutti, parlare con tutti e cercare di far passare il proprio messaggio le proprie idee a tutte le persone che si vogliono confrontare”.

Ecco i 78 eletti ed elette:

ALPARONE MARCO FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI MILANO ANELLI ROBERTO LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA BERGAMO BAFFI PATRIZIA FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI LODI BASAGLIA COSENTINO GIACOMO DETTO COSE DETTO COSENTINO LOMBARDIA IDEALE – FONTANA PRESIDENTE VARESE BEDUSCHI ALESSANDRO FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI MANTOVA BONGIOVANNI FILIPPO LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA CREMONA BRAVO CARLO FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI BRESCIA CANTONI ALESSANDRO LOMBARDIA IDEALE – FONTANA PRESIDENTE PAVIA CAPARINI DAVIDE CARLO DETTO CAPPARINI DETTO CAMPARINI DETTO DAVIDE LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA BRESCIA CAPPELLARI ALESSANDRA LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA MANTOVA CARUSO FRANCESCA FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI VARESE CESANA MARISA LOMBARDIA IDEALE – FONTANA PRESIDENTE COMO COMAZZI GIANLUCA MARCO FORZA ITALIA – BERLUSCONI PER FONTANA – PARTITO POPOLARE EUROPEO MILANO CORBETTA ALESSANDRO LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA MONZA E DELLA BRIANZA DE BERNARDI MARTIGNONI GIUSEPPE DETTO MARTIGNONI FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI VARESE DOTTI ANNA FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI COMO DOZIO JACOPO LOMBARDIA IDEALE – FONTANA PRESIDENTE MONZA E DELLA BRIANZA FELTRI VITTORIO FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI MILANO FERMI ALESSANDRO LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA COMO FERRARO CARMELO SALVATORE DETTO CARMELO LOMBARDIA IDEALE – FONTANA PRESIDENTE MILANO FIGINI FABRIZIO FORZA ITALIA – BERLUSCONI PER FONTANA – PARTITO POPOLARE EUROPEO MONZA E DELLA BRIANZA FORTE MATTEO FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI MILANO FRANCO PAOLO DETTO PAOLO FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI BERGAMO GADDI SERGIO FORZA ITALIA – BERLUSCONI PER FONTANA – PARTITO POPOLARE EUROPEO COMO GARAVAGLIA CHRISTIAN DETTO CRISTIAN FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI MILANO INVERNICI DIEGO FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI BRESCIA INVERNIZZI RUGGERO ARMANDO DETTO GEO FORZA ITALIA – BERLUSCONI PER FONTANA – PARTITO POPOLARE EUROPEO PAVIA LOBATI JONATHAN FORZA ITALIA – BERLUSCONI PER FONTANA – PARTITO POPOLARE EUROPEO BERGAMO LUCCHINI ELENA LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA PAVIA LUCENTE FRANCO FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI MILANO MAGONI LARA FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI BERGAMO MALANCHINI GIOVANNI FRANCESCO LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA BERGAMO MANGIAROTTI CLAUDIO FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI PAVIA MASSARDI FLORIANO LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA BRESCIA MAZZALI BARBARA FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI BRESCIA MONTI EMANUELE LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA VARESE PASE RICCARDO LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA MILANO PIAZZA MAURO LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA LECCO ROMANI FEDERICO FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI MONZA E DELLA BRIANZA SCHIAVI MICHELE FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI BERGAMO SCURATI SILVIA LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA MILANO SERTORI MASSIMO LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA SONDRIO SGARBI VITTORIO NOI MODERATI – RINASCIMENTO SGARBI – FONTANA PRESIDENTE MILANO TIRONI SIMONA FORZA ITALIA – BERLUSCONI PER FONTANA – PARTITO POPOLARE EUROPEO BRESCIA VALCEPINA CHIARA DETTA VALCE DETTA VALPECINA FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI MILANO VENTURA MARCELLO MARIA FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI CREMONA VILLA ALESSIA FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI MONZA E DELLA BRIANZA ZAMPERINI GIACOMO DETTO ZAMPE FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI LECCO

Candidati Lista Circoscrizione

ASTUTI SAMUELE PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO VARESE BOCCI PAOLA PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO MILANO BORGHETTI CARLO PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO MILANO BUSSOLATI PIETRO DETTO BISSOLATI PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO MILANO CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO MANTOVA CASATI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO BERGAMO COMINELLI MIRIAM PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO BRESCIA DELBONO EMILIO PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO BRESCIA DI MARCO NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE MILANO FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO LECCO NEGRI ALFREDO SIMONE DETTO SIMONE NEGRI DETTO SIMONE PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO MILANO ORSENIGO ANGELO CLEMENTE PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO COMO PALADINI LUCA PATTO CIVICO – MAJORINO PRESIDENTE MILANO PALESTRA MICHELA PATTO CIVICO – MAJORINO PRESIDENTE MILANO PILONI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO CREMONA PIZZIGHINI PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE MILANO POLLINI PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE BRESCIA PONTI PIETRO LUIGI DETTO GIGI PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO MONZA E DELLA BRIANZA ROMANO PAOLO PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO MILANO ROSATI ONORIO ALLEANZA VERDI E SINISTRA MILANO ROZZA MARIA DETTA CARMELA DETTA CROZZA PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO MILANO SCANDELLA JACOPO PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO BERGAMO VALLACCHI ROBERTA PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO LODI

Candidati Lista Circoscrizione