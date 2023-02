CHIESA IN VALMALENCO: SOCCORSI IN AZIONE CON ELICOTTERO E QUAD PER 26ENNE IN DIFFICOLTA’ SULLE PISTE DA SCI

(mi-lorenteggio.com) CHIESA IN VALMALENCO (SO) – Intervento stasera per i tecnici della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna del Soccorso alpino. L’attivazione da parte della centrale riguardava un ragazzo di 26 anni: si trovava in prossimità delle piste da sci della Valmalenco ma aveva perso l’orientamento e non era in grado di rientrare in modo autonomo. È partita subito una squadra del Cnsas della Stazione di Valmalenco, insieme con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e il personale della ski – area. Il giovane è stato individuato dopo circa un’ora. È arrivato sul posto l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza; in seguito al recupero e alla valutazione sanitaria, è stato deciso di trasportarlo in ospedale in codice giallo. L’intervento si è concluso con il rientro delle squadre in serata.

V. A.