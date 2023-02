Bollate: Graduatoria nidi comunali: iscrizioni aperte

Il Comune informa che dall’ 1 marzo al 15 aprile 2023 potranno essere presentate, esclusivamente on-line, le domande di inserimento nella graduatoria per l’accesso ai nidi Il Giardino dei Ciliegi di via Verdi e Il Giardino dei Lillà di via Mameli, per l’anno educativo 2023/24.

Le iscrizioni alla graduatoria per l’anno educativo 2023/2024 sono riservate ai bambini nati dall’1 gennaio 2021 al 15 aprile 2023.

Per la compilazione della domanda il genitore/tutore dovrà accedere al sito https://bollate.ecivis.it, area iscrizione, ed effettuare l’accesso con SPID, CIE o TS-CNS.

Qualora i due genitori avessero residenza anagrafica diversa, la domanda potrà essere presentata solo dal genitore convivente con il bambino.

Sono previsti 2 open day nelle seguenti date:

sabato 18 marzo 2023 dalle ore 10,00 alle ore 12,00: nido Il Giardino dei Ciliegi di via Verdi 25

sabato 25 marzo 2023 dalle ore 10,00 alle ore 12,00: nido Il Giardino dei Lillà di via Mameli 14

Nel periodo di apertura delle iscrizioni coloro che non possono accedere alla procedura on line avranno la possibilità di richiedere assistenza prenotando un appuntamento telefonico con: Ufficio Servizi Prima Infanzia tel. 02 35005487, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30.