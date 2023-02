BUCCINASCO. TRE ARRESTI PER SPACCIO DI DROGA E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 24 febbraio 2023 – Due differenti operazioni della Polizia locale di Buccinasco hanno permesso, nei giorni scorsi, di fermare alcune persone per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

“Sia durante il consueto controllo del territorio sia in occasione di interventi mirati – dichiara il sindaco Rino Pruiti – gli agenti della Polizia locale di Buccinasco hanno dimostrato, ancora una volta, altra professionalità e capacità di indagine, facendo il proprio lavoro per tutelare la sicurezza della nostra cittadinanza. Spiace, talvolta, leggere accuse improprie rivolte a operatori di Buccinasco, impegnati ogni giorno nello svolgimento del proprio dovere con coscienza e nel rispetto del proprio ruolo”.

Nella tarda serata di ieri, durante un normale controllo, un equipaggio della Polizia Locale ha intimato l’alt a un ciclomotore, il cui conducente non ha accennato a fermarsi e anzi ha colpito al braccio un agente dandosi alla fuga verso Milano e perdendo poi il controllo del mezzo: in seguito alla perquisizione, l’uomo è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Con le stesse accuse, nei giorni scorsi, sono stati arrestati due uomini, notati da una pattuglia della Polizia locale nei campi di Gudo Gambaredo. Dopo un breve inseguimento, uno dei due è stato raggiunto e bloccato tra i campi, mentre il secondo ha cercato di nascondersi all’interno di un maneggio, ma a sua volta è stato raggiunto da un’altra pattuglia della Polizia Locale, sopraggiunta nel frattempo in supporto agli agenti.

“La Convenzione con il Comune di Corsico per la gestione associata della Polizia locale – continua il sindaco – permetterà un controllo ancor più capillare del territorio e maggiori servizi mirati, perché avremo a disposizione un maggior numero di agenti”.

Più in dettaglio, nella tarda serata di giovedì 23 febbraio, durante un normale controllo, un

equipaggio della Polizia Locale di Buccinasco ha inseguito lo scooter che, dopo aver azzardato diverse manovre pericolose e aver impegnato contromano una rotatoria, ha tentato di far perdere le proprie tracce entrando in un campo al lato della strada. Così facendo ha però perso il controllo del veicolo: l’impatto è stato particolarmente violento tanto da causare una frattura e delle contusioni al fuggitivo. Immediati i soccorsi da parte della Polizia Locale prima e dei sanitari poi, ma altrettanto tempestivi anche gli accertamenti.