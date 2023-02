Bollate. Via Varalli, chiusa il sabato per l’uscita da scuola

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 27 marzo 2023. Chiusura di via Varalli, dall’incrocio con la via Leonardo da Vinci, il sabato dalle ore 11,45 alle 13.00. La decisione è stata presa dall’Amministrazione, in collaborazione con la Polizia locale, per migliorare l’organizzazione della viabilità che, durante l’uscita da scuola, risulta disordinata e difficoltosa.

Il provvedimento sarà operativo dal 18 marzo 2023.

Sarà comunque consentita l’uscita dei veicoli di docenti e alunni dei due istituti e l’accesso ai residenti e ai mezzi pubblici del trasporto scolastico.

I genitori che andranno a prendere i figli a scuola, potranno utilizzare il parcheggio del Presidio ospedaliero di via Piave, situato a circa 100 metri dall’ingresso della scuola di via Varalli.

V.A.