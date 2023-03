Messaggio del Presidente Mattarella in occasione del 41° Congresso Nazionale di Legacoop

(Mi-lorenteggio.com) Roma, 3 marzo 2023 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 41° Congresso Nazionale di Legacoop, ha inviato al Presidente, Mauro Lusetti, il seguente messaggio:

«Il tema dello sviluppo sostenibile rappresenta, insieme alla inclusività, una delle sfide nelle società contemporanee. È importante che le imprese cooperative si propongano di riflettere sul loro ruolo in questo contesto.

Il dato della solidarietà, alla base dell’idea cooperativa, caratterizza la nostra Costituzione, sin dall’art. 2 nei principi fondamentali, definendo poi, all’art. 45, le caratteristiche proprie alla funzione sociale del movimento.

Globalizzazione delle catene economiche di valore e, contemporaneamente, l’insorgere di nuove disuguaglianze sociali e territoriali aprono nuovi orizzonti di impegno al movimento cooperativo, nella fedeltà ai principi di mutualità che lo ispirano e lo esortano a essere uno dei protagonisti nel concorrere alle finalità proprie alla Repubblica.

In questo senso mi è grato rivolgere un saluto a tutti i partecipanti al quarantunesimo Congresso Nazionale di Legacoop, con l’auspicio che dalle giornate di dibattito emergano proficui spunti di azione».