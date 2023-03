Usmate Velate. Cartelli per l’attraversamento dei gatti: ENPA si congratula col Sindaco

“Queste parole sono uno sprone a far sempre meglio e sempre di più”

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 4 marzo 2023. “Attraverso la lodevolissima iniziativa di affissione della segnaletica a protezione della colonia felina di Via Vittorio Emanuele che invita gli automobilisti a rispettare e tutelare la vita e la libertà dei gatti che vivono liberi, il Comune di Usmate Velate si adopera per evitare moltissime, inutili stragi a cui assistiamo soprattutto in estate”.

Questa la nota ufficiale trasmessa nelle scorse ore al Sindaco di Usmate Velate, Lisa Mandelli, e al consigliere delegato al Benessere animale, Alessio Penati, da parte del presidente nazionale dell’Ente Nazionale Protezione Animali, Carla Rocchi

“Questa azione – aggiunge la presidente Rocchi – aiuta a promuovere un rapporto di rispetto nei confronti degli animali e una cultura davvero più umana e inclusiva. Ci auguriamo che altri Comuni possano seguire il vostro buon esempio”.

“Accogliamo con piacere le parole ricevute dalla presidente Rocchi, frasi che sono uno sprone a fare sempre meglio e sempre di più. Ringraziamo tutti gli Enti e tutti i volontari che, sul territorio nazionale e locale, sono impegnati quotidianamente per favorire il rapporto fra uomini e animali, in qualunque forma e in qualunque contesto – specificano il Sindaco Mandelli e il Consigliere Penati – La nostra iniziativa ha avuto eco locale e nazionale e siamo contenti del riscontro avuto dalla nostra cittadinanza. La nostra attenzione verso gli animali resta alta, sia con una progressiva riqualificazione delle aree cani presenti sul nostro territorio, sia con l’attivazione di ulteriori servizi a disposizione della popolazione”.

V.A.