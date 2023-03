Chirurgia ortopedica, società scientifica internazionale riconosce l’ASST Pini-CTO teaching center

La società scientifica internazionale ISAKOS ha scelto l’ASST Gaetano Pini-CTO come teaching center per i chirurghi ortopedici in formazione per l’artroscopia, la chirurgia del ginocchio e la medicina sportiva ortopedica

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 marzo 2023 – Un ulteriore riconoscimento per l’ASST Gaetano Pini-CTO come ospedale punto di riferimento per l’Ortopedia a livello internazionale arriva dalla società scientifica ISAKOS, International Society of Arthoscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine che ha scelto il Presidio Pini come teaching center per i chirurghi ortopedici in formazione provenienti da tutto il mondo. “Sono sempre più numerose le società scientifiche che scelgono la nostra ASST come centro di insegnamento. Questi traguardi ci fanno onore e valorizzano l’impegno che i nostri professionisti mettono non solo nella cura dei pazienti ma anche nella formazione delle nuove leve. Milano e il nostro ospedale si confermano ancora una volta un punto di riferimento internazionale. Siamo grati ai nostri professionisti che scelgono di mettere il proprio sapere al servizio dei giovani”, commenta la dott.ssa Paola Lattuada, Direttore Generale dell’ASST Gaetano Pini-CTO.

ISAKOS è una società scientifica formata da oltre 3.000 membri provenienti da tutto il mondo, l’attuale presiedente è argentino e il vicepresidente proviene dall’Australia. La società promuove lo scambio e la diffusione in tutto il mondo dell’istruzione, della ricerca e della cura del paziente in artroscopia, chirurgia del ginocchio e medicina sportiva ortopedica. ISAKOS è nata dalla fusione della International Arthroscopy Association (IAA) e della International Society of the Knee (ISK) nel 1995 durante il primo Congresso a Hong Kong.

“Ringrazio la società per aver riconosciuto il valore del nostro lavoro. Sono lieto di accogliere i chirurghi che vorranno avvalersi del nostro Teaching Center perché confrontarsi con professionisti che arrivano da tutto il mondo è motivo di crescita anche per i nostri ortopedici”, commenta il prof. Pietro S. Randelli, Direttore della Prima Clinica dell’ASST Gaetano Pini-CTO.

Redazione