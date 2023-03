12 Marzo: domenica fuori porta a Morimondo

(mi-lorenteggio.com) Morimondo, 9 marzo 2023 – Alla ricerca del bello a portata di mano: domenica 12 Marzo ritorno a Morimondo, piccolo gioiello del circuito slow dei borghi più belli d’Italia. Visite guidate, artigianato, degustazioni ed il meglio del meglio delle eccellenze food&wine a chilometro sincero

Mercatino Enogastronomico della Certosa a Morimondo

12 Marzo 2023

A partire dalle 9

Piazzale dell’Abbazia, Morimondo (Milano)

Ingresso libero, per informazioni Associazione Arca di Noé 347 7264448

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata

Milano, Marzo 2023 – Borgo medievale alle porte di Milano, Morimondo prende il nome dall’omonima Abbazia cistercense: a pochi chilometri da Milano, è la prova del fatto che, come spesso succede, non c’è bisogno di andare lontano per trovare bellezza e storia. Domenica 12 Marzo il borgo slow bandiera arancione del circuito Borghi più belli d’Italia si conferma destinazione per il MEC-Mercatino Enogastronomico della Certosa.

Per enogastronauti, foodies e turisti a breve raggio shopping enogastronomico di qualità: nel variegato catalogo del MEC, tra gli altri, formaggi e salumi, salame d’oca, frutta e verdura di stagione, olio e taralli pugliesi, miele, pane bio, riso, offelle, prodotti fermentati quali kefir, kombucha, tempeh. Domenica saranno presenti anche cosmetici e prodotti di bellezza a base di riso ed altri prodotti di artigianato (bigiotteria, oggetti e accessori per la casa, coperte create da stoffe di recupero, quaderni morbidi con la copertina di stoffe etniche).

Anche per questa seconda domenica di Marzo, inoltre, il MEC-Mercatino Enogastronomico della Certosa collaborerà con la Trattoria la Grancia ed insieme proporranno ai foodies polenta e capriolo.

Come tutti i fine settimana, sarà possibile visitare, insieme ad una guida, il complesso monastico: tre i turni nell’arco della giornata (alle 11, alle 15 e alle 15,30). Le visite per scoprire la lunga e affascinante storia dell’Abbazia si effettuano solo su prenotazione scrivendo a fondazione@abbaziamorimondo.it oppure chiamando lo 02 9496 1919. Infine, è sempre visitabile il Museo di Arte Sacra sito in via Comolli.

