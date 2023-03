Vermezzo con Zelo. Cibo di traverso, inutili i soccorsi per un bimbo di 5 anni

(mi-lorenteggio.com) Vermezzo con Zelo, 14 marzo 2023 – Dopo la tragedia di Monza dello scorso 11 marzo, dove una bambina di 8 mesi è deceduta in ospedale dopo esser rimasta soffocata dal cibo andatole di traverso, ieri sera a Vermezzo, in via Galilei, un’altra tragedia simile.

Un bimbo di 5 anni, all’ora di cena, è morto soffocato da pezzo di pane gli ha ostruito le vie aeree impedendogli di respirare. Inutili i soccorsi dei genitori e del personale medico e sanitario, giunto con un’ambulanza e l’elisoccorso, che ha trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove è deceduto.

