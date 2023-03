Milano. Alla Casa della Cultura speciale appuntamento culturale sull’Algeria (17 marzo, ore 21)

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 marzo 2023 – In occasione dei sessant’anni dall’indipendenza algerina (1962), sono stati pubblicati due testi sull’Algeria, paese diventato cruciale per l’Italia in questi ultimi tempi, ma che rimane ai più presoché sconosciuto: CON LE MANI LIBERE. Il cinema italiano e la liberazione dall’Algeria, a cura di Luca Peretti e Paola Scarnati (Effigi edizioni) e TRA MITO, STORIA E ATTUALITÀ. I sessant’anni della Rivoluzione algerina, a cura di Caterina Roggero (Il Ponte Editore).

Il primo si concentra su un film riscoperto nell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico: Les mains libres (anche noto come Tronc de figuier, 1965) di Ennio Lorenzini, prodotto da quella Casbah Film che nello stesso periodo stava producendo anche La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo.

Il secondo è un numero speciale della storica rivista dondata da Piero Calamandrei “Il Ponte”, interamente dedicato all’analisi del mito, della storia e della attualità della Rivoluzione algerina.

I due volume verranno presentati venerdì 17 marzo alle ore 21 presso la Casa della Cultura di Milano. All’iniziativa interverranno gli autori Luca Peretti, Caterina Roggero, Vermondo Brugnatelli, Iolanda Guardi, Nadira Haraigue e Vincenzo Vita, presidente dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico (AAMOD).

Venerdì 17 marzo 2023 – Ore 21

ALGERIA 60 ANNI DOPO

Presentazione dei volumi

CON LE MANI LIBERE

Il cinema italiano e la liberazione dall’Algeria

a cura di

Luca Peretti e Paola Scarnati

(Effigi edizioni)

TRA MITO, STORIA E ATTUALITÀ

I sessant’anni della Rivoluzione algerina

a cura di

Caterina Roggero

(Il Ponte Editore)

Intervengono gli autori

Luca Peretti, Caterina Roggero, Vermondo Brugnatelli,

Iolanda Guardi, Nadira Haraigue

e

Vincenzo Vita

presidente dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico

Casa della Cultura

Via Borgogna 3 – 20122 Milano (San Babila)

Ingresso libero