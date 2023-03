Rho. Esercitazioni di protezione civile con 352 ragazzi delle scuole

Al termine delle lezioni in classe grande evento al Parco Europa

(mi-lorenteggio.com) Rho, 20 marzo 2023. Il Parco Europa si è trasformato questa mattina, 20 marzo, in un grande campo base di protezione civile. Al termine di lezioni svoltesi nelle aule delle diverse scuole superiori di primo grado, gli studenti di sedici classi delle scuole “Franceschini”, “Bonecchi”, “San Carlo” e “Paolo VI” hanno messo in atto quanto imparato grazie all’aiuto di numerosi volontari. Protetti dagli appositi caschetti, hanno montato i tendoni, provato a spegnere incendi indossando casacche e caschi da pompieri, effettuato manovre salvavita sui manichini disposti sul prato, imparato a gestire pazienti in barella sulle ambulanze, riempito sacchi di sabbia per affrontare alluvioni, imparato a utilizzare le radioline ricetrasmittenti.

L’evento è stato organizzato dall’assessorato alla Protezione civile guidato da Emiliana Brognoli, con l’assessorato alla Scuola (Paolo Bianchi), la Protezione civile comunale (presenti i referenti dell’amministrazione) e il Cor. Sono intervenute squadre dalla Città Metropolitana, da Busto Garolfo, Cornaredo, Legnano, Cesano Boscone, Settimo Milanese, Cinisello Balsamo, Villa Cortese e Dairago. Erano inoltre presenti Rho Soccorso, FIR CB per le radio, Seo Bollate – Buccinasco Croce Verde.

A metà mattina, alla presenza del Sindaco Andrea Orlandi, la consegna degli attestati, classe per classe. Prima di una merenda per tutti distribuita dai volontari.

“Siete bellissimi, siete il futuro che guarda alla protezione civile – ha detto l’assessore Emiliana Brognoli – Spero possiate portare a casa l’idea che tanti volontari, quelli che vi hanno formato in classe e oggi vi hanno aiutato nelle esercitazioni, siano preparati per intervenire in diverse emergenze. Mostrano il loro impegno tutti i giorni e ci proteggono, è importante che voi ne siate consapevoli: tante persone sono sempre pronte a darsi da fare in caso di criticità. Gli attestati che vi consegniamo dimostrano invece il vostro impegno: non dimenticativi di quanto imparato”.

“Grazie a tutti i 63 volontari, in particolare a Claudio Zucchetti, presidente COR di Rho, che ha coordinato le attività – ha aggiunto Paolo Bianchi – E’ bello fare lezione anche in questo modo. Siamo qui a provare nella pratica quanto è stato spiegato, anche questo è un modo di insegnare utile ed efficace”.

Il Sindaco Andrea Orlandi ha chiesto a tutti i ragazzi e agli insegnanti un applauso per la protezione civile: “E’ bello vedere questi mezzi spiegati e incontrare i tanti volontari che mettono a disposizione il loro tempo e intervengono in terremoti e alluvioni, in tante calamità naturali – ha ricordato – Come amministrazione dobbiamo essere sempre pronti, anche Rho in passato è stata toccata da alluvioni e potrebbe ricapitare. Non è qualcosa che non ci riguarda. Voi avete imparato a fare tutto. Quanto appreso oggi portatelo con voi e trasmettetelo ai vostri familiari, ai vostri fratelli. Sarà utile nella vostra vita”.

