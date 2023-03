MILANO. CON GETIR SEMINARI SPERIMENTALI CON LA POLIZIA LOCALE PER LA SICUREZZA STRADALE DEI RIDER

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 marzo 2023 – Gli agenti istruttori della scuola del Corpo della Polizia locale di Milano hanno tenuto un seminario di formazione sulla sicurezza stradale a 200 rider di Getir, azienda pioniera per la consegna veloce della spesa. È il risultato di un accordo sperimentale tra la Polizia locale e l’azienda turca per una maggiore consapevolezza delle regole in strada.

Si tratta di un progetto capofila nel suo genere, in continuità con l’impegno nei confronti dei rider da parte di Getir e del Comune di Milano, che ha inserito la sicurezza dei rider tra i punti programmatici del suo Patto del Lavoro.

Il progetto ha l’obiettivo di occuparsi di legalità, lavoro e sicurezza stradale, coinvolgendo in maniera diretta gli stessi rider che hanno avuto l’opportunità di partecipare in prima persona a un seminario su questi temi con esercitazioni teoriche e pratiche.

“Il progetto al quale abbiamo lavorato con Getir e che ha preso il via nelle scorse settimane è un’opportunità per tutti i soggetti coinvolti – dichiara Marco Granelli, assessore alla Sicurezza -. Riteniamo che la sicurezza in strada sia fondamentale e comincia con la conoscenza e il rispetto delle regole del Codice della Strada da parte di tutti colori che le frequentano a prescindere dal veicolo utilizzato. Non solo, vogliamo che questa sperimentazione diventi un punto di partenza per generare altre attività formative che riguardano il settore delle consegne”.

“Il progetto nato in via sperimentale tra Polizia Locale e Getir – ha aggiunto l’assessora al Lavoro e Sviluppo Economico Alessia Cappello – è un primo passo importante per la formazione dei rider e dei lavoratori delle piattaforme digitali. Insieme all’assessore alla Sicurezza Marco Granelli, stiamo lavorando in questa direzione anche all’interno del ‘Patto per il Lavoro di Milano’ e al Tavolo aperto con le piattaforme con l’obiettivo di estendere seminari come questi ad altri operatori del settore, aggiungendo ai corsi di sicurezza stradale corsi di italiano e di reskilling per i rider”.

“Per Getir la sicurezza e l’incolumità delle persone che lavorano nei gstore e nelle consegne sono prioritari. L’impegno nei loro confronti è uno dei pilastri della nostra cultura aziendale, che prevede di ‘crescere insieme’: i rider in Getir sono formati con corsi specifici sulla sicurezza stradale e sull’importanza di sapersi muovere consapevolmente sulla strada, oltre che forniti con e-bike ed e-scooter, oltre a caschi e dispositivi di protezione di altissima qualità. Questa partnership ci permette di consolidare il nostro impegno nei loro confronti, oltre a configurarci come un interlocutore prioritario per le Istituzioni sui temi della mobilità urbana – spiega Davide Tronzano, General Manager di Getir in Italia -. I nostri rider sono il punto di contatto tra l’azienda e i clienti. Sicurezza e training sul lavoro, insieme alla stabilizzazione dell’organico, sono tre dei grandi temi su cui lavoro costantemente: tutti i nostri rider sono inquadrati con contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato; da luglio 2022 sono aumentati i contratti a tempo indeterminato, a dimostrazione di una progressiva stabilizzazione, anche in linea con i precisi impegni presi con le parti sociali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Un segno evidente che Getir è in Italia per restare”.