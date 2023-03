A Cesate la mostra “Fiorire Mostrandosi – Il corpo come opera d’arte”

(mi-lorenteggio.com) Cesate, 22 marzo 2023 – Sabato 25 marzo il Comune di Cesate e Cooperativa Sociale Intrecci presentano la mostra “Fiorire Mostrandosi – Il corpo come opera d’arte”

Verrà inaugurata sabato 25 marzo l’esposizione finale delle opere realizzate dai giovani adolescenti e pre-adolescenti del progetto “Giovani Scatti” durante il percorso di terapeutica artistica Fiorire.

A chi non è mai capitato di guardarsi allo specchio e notare nuovi particolari di sé stesso?

Fiorire è stato pensato come un viaggio alla scoperta del corpo, dello spazio e dell’individualità attraverso la metafora del fiorire come crescere, realizzarsi, sbocciare.

Lo sviluppo dell’immagine del sé, in un momento come la preadolescenza e l’adolescenza vera e propria, non sempre sta al passo del rapido mutamento al quale il corpo è sottoposto.

L’azione del fiorire quindi si carica di una forte valenza simbolica, un processo che mira prima di tutto a stare bene con sé stessi, ma anche ad ottenere consapevolezza di chi si è.

Il percorso laboratoriale si è sviluppato in sei mesi all’interno del Centro Polifunzionale di via Bellini a Cesate e ha coinvolto settimanalmente 15 ragazze e ragazzi dagli 11 ai 16 anni che sono diventati i protagonisti della creazione di una nuova identità fantastica che fiorisce attraverso l’incisione, il gesto e il segno; le attività sono state potenziate da tre ulteriori incontri aperti al pubblico, realizzati presso la Biblioteca Comunale, con influencer con esperienze di vita significative.

La mostra verrà inaugurata sabato 25 marzo alle 11.00 con un aperitivo offerto ai cittadini ed in cui verranno presentate direttamente dai giovani le opere e le azioni realizzate col progetto. Verranno quindi condivisi contributi e riflessioni da parte dell’Amministrazione Comunale ed in particolare dal Vicesindaco Marco Galli, dei responsabili dell’Area Welfare di comunità della Cooperativa Sociale Intrecci, dei docenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII che hanno fortemente supportato l’iniziativa promuovendola tra le classi e delle giovani laureande in Terapeutica Artistica Elisa Daolio, Federica Ortolo e Gaëlle Lamberdiere, che hanno guidato il gruppo in questa nuova e forte esperienza.

Il Vicesindaco Marco Galli dichiara: “Fiorire” si inserisce in un ricchissimo programma di iniziative rivolte ai giovani di Cesate, reso possibile grazie al finanziamento di Regione Lombardia ottenuto dall’Amministrazione Comunale. Abbiamo fortemente voluto un percorso “alla scoperta di sé” che aiutasse i nostri ragazzi, attraverso le espressioni artistiche e la creatività, a prendere consapevolezza del meraviglioso potenziale che c’è in ognuno di loro e che spesso rischia di rimanere nascosto. Ci auguriamo che questa esposizione di vere e proprie opere d’arte possa essere di stimolo per altri ragazzi a trovare modi positivi per esprimere le proprie emozioni e le rivoluzioni interiori che caratterizzano quest’età così delicata.

Sarà possibile visitare la mostra fino all’8 aprile.

L’ingresso è libero e gratuito, nei seguenti orari:

· il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.00 alle 19.00.

· il martedì, giovedì e il sabato dalle 10.00 alle 19.00

Dove: Biblioteca di Cesate, Via Piave, 5

Per info: a.lattuca@coopintrecci.it

Fiorire – è il fine – chi passa un fiore

con uno sguardo distratto

stenterà a sospettare

le minime circostanze

coinvolte in quel luminoso fenomeno

costruito in modo così intricato

poi offerto come una farfalla

al mezzogiorno –

Colmare il bocciolo – combattere il verme –

ottenere quanta rugiada gli spetta –

regolare il calore – eludere il vento –

sfuggire all’ape ladruncola –

non deludere la natura grande

che l’attende proprio quel giorno –

essere un fiore, è profonda

responsabilità.

(Emily Dickinson)