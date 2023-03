Trofeo Carnevale, il rugby torna di casa a Usmate Velate

Sabato 1 e domenica 2 aprile la 41esima edizione al Centro sportivo comunale di via Luini

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 23 marzo 2023 – Una tradizione che dura ormai da 41 anni per un evento in grado di unire sport, passione e divertimento. Sabato 1 e domenica 2 aprile, presso il Centro sportivo comunale di via Luini, è in programma la 41esima edizione del Trofeo Carnevale, dove protagonista indiscussa sarà la palla ovale e le sfide fra categorie Under 7 – 9 – 11 e 13 anni.

A promuovere l’iniziativa sarà, come da tradizione, la macchina organizzativa del Velate Rugby a cui si affiancano i patrocini del Comune di Usmate Velate, di Regione Lombardia, della Federazione Italiana Rugby e della FIR Lombardia.

Palla ovale protagonista nel solco di una tradizione che merita di essere celebrata: le ricerche delle scorse settimane hanno confermato che il Trofeo Carnevale è uno dei trofei rugbistici più longevi d’Italia e della Lombardia, promosso da una società – Velate Rugby – che gode di straordinaria salute con un numero di iscritti che sfiora le 300 unità, rappresentando un polo di riferimento brianzolo per la disciplina.

“Con entusiasmo e sincera ammirazione, l’Amministrazione Comunale supporta questo evento e lo ospita nei propri spazi, nella convinzione che momenti come il Trofeo Carnevale consentano alle giovani generazioni di comprendere i valori più autentici del mondo dello sport – affermano il Sindaco Lisa Mandelli e il consigliere delegato allo Sport, Lucia Traversi – Per un weekend, il nostro Comune diventerà la casa del rugby lombardo, con società e famiglie che arriveranno da ogni parte della Regione. Sarà innanzitutto una sfida, da vivere e alla quale partecipare con entusiasmo”.

L’importanza del Trofeo Carnevale sta nei numeri: anche per l’edizione 2023 sono attesi circa 500 mini rugbisti di 12 club provenienti dalla Lombardia, il calendario prevede circa 50 partite distribuite sui due giorni. Saranno circa 50 i volontari che si occuperanno della logistica, del ristoro e dell’organizzazione di un evento che sarà rigorosamente Plastic Free e rispettoso dell’ambiente circostante.

Le premiazioni sono previste per il pomeriggio di domenica 2 aprile: alle squadre partecipanti, indipendentemente dal risultato nel solco dei valori rugbistici, saranno consegnati speciali ricordi della due-giorni vissuta a Usmate Velate. Inoltre, alla conclusione del torneo verranno consegnate targhe ricordo alle squadre che nel 1982 hanno partecipato alla prima edizione del Trofeo Carnevale: CUS Milano, ASD Rugby Lecco e Chicken Rugby, erede del Rozzano Rugby.

Redazione