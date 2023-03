Milano. Appello a Sala e alla sua Giunta contro il consumo di suolo: firmano e consegnano 30 sigle

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 marzo 2023 – Un appello contro il consumo di suolo sottoscritto da moltissimi comitati milanesi, dal WWF Lombardia, da Lipu Milano e da Legambiente circolo Zanna Bianca, verrà consegnato venerdì 24 marzo da una delegazione che si recherà a Palazzo Marino alle ore 11.

“A Milano il consumo di suolo non è più sostenibile”, dichiarano i firmatari, “sono stati consumati 19 ettari solo nel 2021, con un incremento di otto volte da un anno all’altro che la colloca ai vertici della infelice classifica dei capoluoghi divoratori di suolo. Nel 2022 il suolo cementificato nella Città metropolitana è aumentato di 75 ettari (dati Ispra, 2022)”.

Il consumo di suolo è un tema molto caldo su cui i comitati si stanno mobilitando da tempo in varie forme (flash mob, presidi, manifestazioni, mozioni) e che sarà al centro di un convegno organizzato dalla Rete dei comitati della Città metropolitana giovedì 30 marzo alle 15 presso l’Università Statale in via Festa del Perdono.

Con la consegna dell’appello i firmatari si aspettano una rapida e coraggiosa risposta da parte delle istituzioni.

In allegato l’appello integrale.

Comitato Referendum x San Siro

ForestaMI e poi DimenticaMI? Cittadini di #BagnaMI

Comitato Coordinamento Democratico e Costituzionale

Comitato Milanese Acquapubblica

Comitato SalviAMO La Brughiera

Lipu Sezione Milano

Che ne sarà di Città Studi

Movimento beni Comuni

Salviamo Parco Bassini,

KlimatFest

Osservatorio Mameli

Comitato coordinamento torrente Seveso

Comitato La Goccia

Circolo Laudato Si Busto Arsizio San Francesco

Comitato difesa ambiente zona 5

Circolo Legambiente Zanna Bianca

Associazione Parco Piazza d’Armi Le Giardiniere

WWF Lombardia

Resilient GAP

Associazione N>O>I Network Organizzazione Innovazione

Greensando

Eco Museo Della Vettabbia e Dei Fontanili APS

Comitato Cittadini per la piazza d’Armi

Coordinamento per la tutela del verde cintura urbana di Milano-Parco Ovest

Milano In Comune

Movimento 5 Stelle Milano (Maria Angela Danzì europarlamentare, Elena Sironi senatrice)

“ForestaMI e poi DimenticaMI?”

Gruppo di cittadinanza attiva nell’iniziativa “BagnaMI, salviamo gli alberi di ForestaMI”.

