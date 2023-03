25 e 26 Marzo al Villaggio delle Uova di San Martino Siccomario

8 week-end immersi nella natura con animazione, sorprese e tanto divertimento.

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 23 Marzo 2023 – Seconda edizione per il Villaggio delle Uova di San Martino Siccomario, alle porte di Pavia.

Il Villaggio riaprirà i battenti sabato 18 Marzo con Benvenuti tra gli Alpaca: non solo uova di Pasqua, per il primo fine settimana del villaggio che vede protagoniste anche le docili creature originarie del Sudamerica dal pelo morbido come seta. In programma laboratorio d’alpaca, trucca bimbi e tante sorprese.

Fino a domenica 7 Maggio, 8 week-end a tema: animazione, laboratori creativi e attività immersi nella natura di un parco di oltre 35mila metri quadrati. Dalle 10,30 alle 18,30 giochi, percorsi didattici, una piccola esposizione di creazioni fatte con i Lego, macchinine e trattorini elettrici e a pedali, pedalò per navigare la Lanca. E ancora i gonfiabili e la casetta del mais dove “tuffarsi” ma soprattutto la mitica caccia alle uova che vedrà impegnati bambini e bambine a scovare le uova colorate che un dispettoso personaggio ha disseminato nel Parco.

Scelta vincente non si cambia: torna dopo il successo dello scorso anno il parco a tema che si ispira all’ Easter Egg Hunt, una caccia alle uova che affonda le proprie radici in tempi lontani, quando i riti pagani scandivano il susseguirsi delle stagioni. La primavera veniva salutata con rituali propiziatori legati alla dea Eostre (Easter) che, raffigurata come un coniglio, dona uova a grandi e piccini per simboleggiare la nascita di una nuova primavera.

Grazie alle numerose attrazioni ed installazioni tematiche, il Villaggio delle Uova è anche il luogo ideale per scattare meravigliose foto ricordo di famiglia. Gli organizzatori hanno allestito anche un mercatino con i prodotti tipici, oltre che vari food corner e il ristorante La Lanca per placare la fame.

Il Villaggio delle Uova

Dal 18 Marzo al 7 Maggio, dalle 10,30 alle 18,30

Programma Primavera 2023

18-19 Marzo: Benvenuti tra gli alpaca;25-26 Marzo: Amici a 4 zampe

01-02 April: Isola di cioccolato;08, 09 e 10 Aprile: E’ Pasqua, caccia alle uova!

15-16 Aprile: Alla scoperta delle api; 22, 23, 24 e 25 Aprile: I Rapaci

29 – 30 Aprile – 01 Maggio: La Magia; 06-07 Maggio: I palloncini

PuraVida Farm

Via Piemonte – Loc. La Lanca (su Google maps: Puravida, San Martino Siccomario)

27028 San Martino Siccomario (PV)

Phone: +39 0382 559326

Email: info@puravidafarm.it

www.puravidafarm.it

L’ingresso al Villaggio delle Uova (12 euro) si prenota al link http://www.puravidafarm.it/villaggio-delle-uova/ ed è gratuito per i bambini nati dal 2020 al 2023. In caso di maltempo, vi consigliamo di munirvi di stivali da pioggia, impermeabile o giacca a vento e ombrello per tutta la famiglia. Si consiglia, inoltre, di visitare le pagine social del Villaggio delle Uova per eventuali aggiornamenti e modifiche del programma.

